Дверь во внутрь или наружу: как правильно

Вопрос о том, как должна открываться дверь - внутрь или наружу, кажется на первый взгляд простым и не требующим особого внимания. Однако научные исследования показывают, что выбор направления открытия двери может иметь важные практические и психологические последствия.

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Одно из первых исследований, посвященных этой теме, провел американский психолог Стэнли Милгрэм в 1972 году. Он изучал, как люди реагируют на ситуацию, когда дверь открывается внутрь или наружу. В ходе эксперимента участникам предлагалось пройти через дверь, которая открывалась в разные стороны. Оказалось, что большинство людей предпочитает, чтобы дверь открывалась внутрь. Это связано с ощущением контроля и безопасности - когда дверь открывается внутрь, человек может видеть, что происходит за ней и контролировать ситуацию.

Другое исследование, проведенное в 2011 году в Швеции, показало, что направление открытия двери может влиять на эффективность эвакуации в случае пожара. В ходе эксперимента участникам предлагалось покинуть помещение через дверь, открывающуюся внутрь или наружу. Оказалось, что люди быстрее и легче эвакуировались через дверь, открывающуюся наружу. Это связано с тем, что при открытии двери внутрь может возникнуть проблема с противодействием давлению воздуха, что затрудняет прохождение.

Существуют и другие аргументы в пользу открытия двери внутрь. Некоторые исследования показывают, что такой способ открытия двери может снизить риск травмирования при столкновении с проходящими мимо людьми или транспортом. Кроме того, открытие двери внутрь может быть полезным в случае непогоды, так как предотвращает попадание ветра или дождя в помещение.