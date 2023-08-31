Как мнемоника развивает память: рабочие упражнения

Существует несколько рабочих методов, которые помогают развить собственную память и запомнить большой объем информации, — они известны под общим названием мнемотехника, или мнемоника.

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Подобные методы запоминания можно применять как при подготовке к важным выступлениям, так и в повседневной жизни.

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«Лента.ру» рассказывает, какие главные мнемонические техники существуют, с помощью каких упражнений можно надолго запомнить информацию и можно ли овладеть этими навыками самостоятельно.

Что такое мнемотехника?

Мнемотехника, или мнемоника — это искусство запоминать информацию с помощью определенных приемов, объясняет в беседе с «Лентой.ру» Татьяна Барцева, тренер по скорочтению, нейропсихолог, основатель и руководитель нейрошколы «ИндиУм».

Древнегреческое слово мнемоника (μνημονικόν) так и переводится — искусство запоминать.

Приемы мнемоники основаны на кодировании информации в виде визуальных образов, звуковых ассоциаций или историй

Рассказывая о необходимости подобных приемов, эксперт объясняет — так мозгу легче сохранять данные, чтобы потом воспроизвести их в подходящий момент. «Каждый день нам приходится запоминать большие объемы информации, получать новую, не терять из памяти старую, еще и правильно ориентироваться во всем этом потоке данных — выбирать и отсеивать ненужное и правильно сохранять важное. Для этого очень важно владеть таким навыком запоминания, как мнемотехника», — рассуждает Барцева.

В каком возрасте нужно начинать изучать приемы мнемоники?

Считается, что овладеть мнемотехникой может человек любого возраста — будь то маленький ребенок, подросток, студент или взрослый. Обучать ребенка мнемонике можно с трехлетнего возраста. Чем старше он становится, тем более сложные приемы нужно применять. При этом каждой возрастной группе мнемоника нужна для разных целей.

1. Для детей

По мнению Татьяны Барцевой, методики запоминания можно применять во время обучения в школе. «Школьнику необходимо запоминать стихи, правила, алгоритмы действий, пересказы текстов, устных ответов и порой это становится непосильным, если не знать, как можно упростить себе задачу с запоминанием информации», — добавляет она.

2. Для студентов

Хорошая память позволяет студентам лучше готовиться к экзаменам и изучать необходимые дисциплины, особенно если они связаны с большим объемом информации, которую нужно именно запомнить, а не оттачивать на практике: филология, философия, история и так далее. Барцева отмечает, что навыки мнемотехники помогают не только в запоминании — с помощью этих методов можно грамотно конспектировать и структурировать получаемые данные.

3. Для взрослых

Наиболее востребованы методы мнемоники среди работников бизнеса, образования и любых крупных корпораций — ведь они помогают запоминать номера телефонов, имена сотрудников, отсеивать и выбирать из массива информации нужную, изучать различные документы, помнить задачи и расписание на день. В частной жизни нужно запоминать даты и дни рождения, адреса, имена, лица и, наконец, держать в голове пароли.

Чтобы облегчить себе задачу, люди часто используют сторонние носители информации — например, приложение «Заметки» в смартфоне. Нейропсихолог уверена, что подобный подход хоть и облегчает жизнь, но не приносит реальной пользы.

Конечно, сейчас гаджеты помогают разгрузить память, но, полностью перекладывая на них эту функцию, мы оказываем себе медвежью услугу — не тренируем, а ухудшаем самое важное: способности нашего мозга Татьяна Барцева

4. Для тех, кто учит иностранные языки

Способность качественно запоминать информацию очень полезна при изучении иностранных языков. Татьяна Барцева рассказывает, что во время изучения иностранных языков важно минимизировать краткосрочную зубрежку и сфокусироваться на ассоциативном запоминании с привязкой к выражению мыслей на родном языке. «Это позволит обрести навык органичного переключения мышления на английский и избежать ловушек "ситуативного забывания" и языкового барьера», — объясняет специалистка.

Какие упражнения позволяют развить память?

Развивать память можно не только с помощью заучивания больших объемов текста наизусть — существуют и другие упражнения, которые улучшают этот навык. Тренироваться можно в любое удобное время: во время поездки в общественном транспорте, выполнения дел по дому или перерыва на работе.

Память — это пластичный и гибкий инструмент, который поддается небольшим хитростям и манипуляциям Татьяна Барцева

Как развить память:

зрительную память можно развивать через запоминание различных картинок или символов — начните с нескольких простых изображений и постепенно увеличивайте их детализацию и количество; наглядно-образную память лучше всего тренировать через запоминание каких-то образов и конкретных деталей изображений; слуховую память можно развить, если запоминать информацию, которая записана на аудионосителе или воспроизводится преподавателем или репетитором.

Барцева обращает внимание: «Если нужно запомнить надолго большой объем информации, мы тренируем долговременную память, например, с помощью метода рационального повторения по Эббингаузу».

Что такое «Метод рационального повторения информации?» Метод рационального повторения — техника запоминания, предложенная немецким психологом Германом Эббингазузом в конце XIX века. Она предполагает периодическое повторение материала, которое приводит к закреплению любой информации в памяти, объясняет Татьяна Барцева. Как правильно повторять информацию, чтобы ее запомнить?

• 1 повторение — сразу после изучения;• 2 повторение — через 20 минут после первого;• 3 повторение — еще через 8-12 часов;• 4 повторение — через 24-30 часов;• 5 повторение — через 3-7 дней;• 6 повторение — через 2 недели;• 7 повторение — через месяц. Обратите внимание, что не стоит заучивать информацию бездумно — осмысленное запоминание быстрее механического в 9 раз.

Основные приемы мнемотехники

Кодирование

Для того чтобы запомнить некую последовательность данных, можно использовать специальный код — это может быть буквенная или цифро-буквенная комбинация. Чаще всего код представляет собой фразу или предложение — первая буква каждого слова как раз «кодирует» необходимую информацию.

Самый известный пример буквенного кода — фраза «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», которую применяют, чтобы выучить расположение цветов радуги

Еще один известный пример — фраза «Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку». Ее учат в школе, чтобы запомнить названия падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный.

Цифро-буквенные коды используют для запоминания длинных числовых последовательностей. Согласно этому методу, каждую цифру от нуля до девяти нужно связать с конкретной буквой — после этого из получившихся букв можно составить предложение или фразу.

Ассоциации

Татьяна Барцева рассказывает: «Ассоциации помогают связать новую информацию с уже существующими в памяти знаниями и образами и ярко их представить».

Метод звуковых ассоциаций подходит для изучения иностранных языков — можно найти русские слова, созвучные с иностранными, чтобы их было проще запомнить. Для запоминания можно составить собственные ассоциации или воспользоваться готовыми парами из интернета.

Рифма

Чаще всего рифмовки используют в школе, например, для запоминания грамматических правил, математических законов или слов-исключений.

Так, запомнить последовательность знаков в числе Пи можно с помощью специального четверостишья:

«Чтобы нам не ошибаться,Надо правильно прочесть:Три, четырнадцать, пятнадцать,Девяносто два и шесть».

Еще один известный пример мнемонической рифмы — «Пифагоровы штаны во все стороны равны». Это короткое стихотворение школьники используют для того, чтобы запомнить теорему Пифагора.

Существуют и другие приемы. Например, пространственная привязка, подбор мелодии, сторителлинг и так далее.

Методы мнемоники

Метод расстановки информации (метод Цицерона):

подходит для детей и взрослых; помогает запомнить списки дел и покупок, грамматические правила, речи для выступлений и материалы лекций; позволяет легко воспроизводить большой объем информации.

Метод Цицерона позволяет запоминать информацию через привязку к знакомой локации и конкретным предметам, расположенным в ней. Этот способ также называют «дворцом памяти», «римской комнатой» или «методом локусов». По словам Татьяны Барцевой, он помогает облегчить выполнение повседневных задач — его можно применять в быту.

Как запоминать информацию по методу Цицерона?

Представьте пространство с предметами, которые не меняют положение, — они будут служить опорными образами. Для собственного комфорта можно выбрать привычное знакомое пространство, например, жилую комнату или рабочий кабинет Наполните пространство мебелью — в нем могут возникнуть дверь, окно, стол, шкаф, тумбочка, картины, настенные часы и другие предметы. Привяжите к каждому опорному образу слова, которые хотите запомнить. Заранее определите, в какой последовательности будете перемещаться по пространству, например, по часовой стрелке. Закрепите ключевые слова за неподвижными предметами и мысленно передвигайтесь по комнате по часовой стрелке.

Татьяна Барцева рассказывает, что для удобства можно использовать готовое изображение с образами, к которым можно будет «цеплять» нужную информацию. «Если этот метод соединить с методом рационального повторения по Эббингаузу — когда после первого запоминания мы повторили информацию через 20 минут, затем через два часа, на ночь, через восемь часов, через день, три дня, через неделю и месяц — эта информация останется у нас в долговременной памяти на всю жизнь», — добавляет она.

Метод Цицерона применяет Шерлок Холмс в одноименном британском сериале — детектив называет эту технику «чертогами разума»

Метод «Пиктограммы»:

подходит для детей и взрослых; помогает запоминать длинные тексты, доклады и лекции; предполагает наличие письменной подсказки, которая не даст забыть информацию в условиях стресса.

Метод «Пиктограммы» позволяет запоминать информацию, связывая каждую мысль с отдельным изображением — непосредственно пиктограммой. Этот прием основан на визуальных образах, которые человек создает сам, рассказывает нейропсихолог Татьяна Барцева. «Он поможет, когда потребуется выучить длинный текст, презентацию, стих или речь у доски или на корпоративе», — добавляет эксперт.

Как запоминать информацию с помощью метода «Пиктограммы»?

Выберите основные тезисы, которые необходимо запомнить, запишите их друг за другом. Нарисуйте простую иллюстрацию к каждому из них — пиктограмму. Барцева объясняет: «Это должна быть ваша ассоциация, которая поможет быстро вспомнить зашифрованную фразу». По словам Татьяны Барцевой, хорошо запоминается информация, которая имеет привязку к самому себе. Воспользуйтесь автобиографическим методом, чтобы ускорить процесс запоминания Запомните, с какими фрагментами текста связаны нарисованные картинки. Выучите последовательность рисунков.

Такую шпаргалку удобно брать с собой в школу, на выступление, на работу — она, в отличие от текстовой «шпоры», не занимает много места.

Метод сторителлинга:

подходит для детей и взрослых; помогает запоминать длинные последовательности слов, списки; для этого не метода не требуется ничего, кроме собственной головы.

Этот метод основан на исследованиях, которые показывают, что человеческому мозгу комфортней запоминать не отдельные факты, а связную историю. Необходимую информацию можно объединить в рассказ, который будет легко воспроизвести по памяти.

Как запоминать информацию с помощью метода сторителлинга?

Выберите ключевые слова, которые необходимо запомнить. Расположите их в нужной последовательности. Составьте в голове небольшой рассказ и включите в него слова, которые нужно запомнить. Лучше всего придумать для каждого слова отдельное предложение — так меньше риск запутаться при воспроизведении истории. Не бойтесь сделать историю нереалистичной — главное, чтобы в ней сохранялись логика и последовательность повествования. Несколько раз проговорите получившийся рассказ про себя — не пытайтесь повторить историю слово в слово. Главное, чтобы события в рассказе шли в правильном порядке, а из предложений не пропадали ключевые слова.

Что нужно, чтобы натренировать память?

«Чтобы развить хорошую память, нужны время, дисциплина и соблюдение регулярности тренировок», — объясняет Барцева. Однако время, которое каждый человек потратит на развитие мнемонических навыков, сугубо индивидуально.

Обратите внимание: чтобы натренировать память, важно заниматься регулярно

Специалистка подчеркивает, что отследить наличие прогресса получится через некоторое время — увеличится количество запоминаемой информации как в повседневной жизни, так и при целенаправленном запоминании данных.