Что случилось 31 августа 1986 года в Цемесской бухте

31 августа 1986 года произошла катастрофа советского лайнера "Адмирал Нахимов" в Цемесской бухте. Это столкновение с сухогрузом привело к гибели лайнера всего за 8 минут. Эта трагедия, которая унесла жизни более 400 человек, уничтожила советский параход, выжившего даже во время войны. "Советский Титаник" стал жертвой мирного времени.

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Эхо былого величия

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В конце 1920-х годов это судно было одним из наилучших образцов кораблестроения и занимало ведущие позиции в немецком гражданском флоте. Благодаря периодическим модернизациям, судно успешно просуществовало до конца Второй мировой войны. В 1947 году, после передачи парохода Советскому Союзу, был проведен капитальный ремонт. Даже в 1950-х годах корабль продолжал вызывать восхищение своим изысканным внешним видом и интерьером. Пассажиры могли наслаждаться роскошью ценных пород дерева, бронзовыми поручнями, канделябрами и ценными картинами. Первое впечатление от судна усиливалось высоким уровнем сервиса, на борту работали бары, рестораны, кинотеатры, парикмахерские и библиотеки.

Рабочие, которые периодически ремонтировали лайнер «Адмирал Нахимов» поговаривали, что старое название «Берлин» все равно проступало при покраске корпуса. Сейчас нет никакого смысла искать нечто сакральное, однако следует заметить – за весь период существования советского круизного лайнера произошло три катастрофы: первая из них случилась в 1945 году, где корабль, в качестве немецкого «плавучего госпиталя» попал на мину. Второе происшествие случилось в 1947 году, когда произошел взрыв при попытке поднять корабль со дна. Третья катастрофа произошла в 1986 году и оказалась роковой. За время эксплуатации, у корабля проявлялись периодические проблемы. Во время первого советского рейса, пассажиры жаловались на плохую вентиляцию кают. Причиной оказались плохо закрепленные пожарные заслонки, которые падали, и перекрывали вентиляцию. В каютах третьего уровня кондиционирование отсутствовало в принципе. Однако стоит заметить, что судно всегда находилось в хороших руках. Команда и первый капитан судна Соболев, за десять лет смогли решить большинство проблем. Руководство Черноморского пароходства даже присвоило коллективу почётное звание «Экипаж коммунистического труда». В 1977 было отмечено двадцатилетие безаварийного плавания, а безупречная репутация, и хорошая реклама всегда обеспечивали стабильный пассажиропоток.

Неотвратимость

Несмотря на продолжительную эксплуатацию , уже к началу пятидесятых годов корабль абсолютно устарел в техническом плане, и уже не мог полностью отвечать нормам безопасности. Сама конструкция не отвечала требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, принятой в 1948 году. На момент последнего выхода парохода в 1986 году, он был признан полностью непригодным к эксплуатации, тем не менее, судно плавало и перевозило пассажиров, видимо никто не хотел отказываться от такого символа роскоши тридцатых годов. 31 августа 1986 года пароход «Адмирал Нахимов» снова вышел в море, в последний раз. Командовал пароходом, опытный капитан В.Г. Марков, которому недавно было присвоено звание «Лучший капитан Черноморского пароходства».

Он ушел под воду за восемь минут

В 22:00, пароход «Адмирал Нахимов» отошел от причала порта Новороссийск, на его борту находились 1234 человека: 888 пассажиров и 346 членов экипажа. В тот день пароход был единственным судном, выходившим из порта, единственным входившим судном оказался сухогруз «Пётр Васёв» , именно с ним и произошло роковое столкновение.

В соответствии с правилами маневрирования, пароход, обнаруживший сухогруз, был обязан пропустить его. Однако, капитан парохода решил не менять курс и вступил в радиопереговоры с сухогрузом. При посредничестве берегового регулирования, капитаны условились, что пароход будет идти тем же курсом, а сухогруз уступит дорогу. Проще говоря, капитан “Адмирала Нахимова” предложил другому нарушить правила , и не встретил ответного сопротивления. Точкой невозврата стал факт, что до момента столкновения, капитан “Петра Васева” ориентировался исключительно по приборам, которые в свою очередь не демонстрировали критического сближения. Капитан, из-за “радиолокационного гипноза”, не смог соединить показания приборов с реальным наблюдением.

За несколько минут до столкновения капитан сухогруза, под воздействием настойчивых просьб помощника капиатна “Адмирал Нахимов” приказал постепенно давать “полный задний ход”, хотя в подобной ситуации подобную команду требовалось отдать немедленно- для запуска машин требуется намного больше времени, чем оставалось в реальной ситуации.