О какой "скалолазке" на самом деле пел Высоцкий

Поэт, актер и музыкант Владимир Высоцкий по праву считается легендой СССР. Кому-то артист запомнился своими яркими ролями в фильмах "Место встречи изменить нельзя" или "Интервенция", а кому-то своими проникновенными песнями.

К слову, у Высоцкого песни нередко рождались после уникального съемочного опыта. Например, композицию "Скалолазка" артист написал после съемок киноленты "Вертикаль".

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Подробнее о том, кому музыкант посвятил эту песню, читайте в материале "Рамблера".

Композицию "Скалолазка" Высоцкий адресовал альпинистке Марии Готовцевой. Именно она выступала инструктором звезды на съемках картины "Вертикаль".

Фильм Бориса Дурова и Станислава Говорухина повествует историю группы отчаянных альпинистов, которые решили покорить кавказский пик Ор-Тау. На полпути герои сталкиваются с непогодой – надвигается грозовой цикл, но связист решает скрыть эту информацию от альпинистов, и они продолжают восхождение. В жизнь героев вот-вот ворвется трагедия, и остается лишь один вопрос – смогут ли они противостоять ей.

К несчастью, трагедия подстерегала не только персонажей кинофильма, но и саму съемочную группу. Во время съемок произошел страшный камнепад – с высоты упала каменная плита, и один из альпинистов, который также помогал на съемках, погиб.

Потребовалась помощь в спасательной операции. Альпинист Аскольд Битный заявил, что много народу не нужно, однако Марии Готовцевой все же стоит присоединится к спасательному отряду.

Высоцкий сильно удивился:

"Неужели она одна стоит 20 мужчин?!".

Но тогда артист еще не подозревал, с какой женщиной имеет дело.

Впоследствии Мария и Владимир по-настоящему сдружились. По словам Готовцевой, Высоцкий был удивительным учеником и потрясающим слушателем. Каждый раз, когда она объясняла ему что-либо, он всегда уточнял, почему нужно делать так, а не иначе.

Альпинистка также упоминала в интервью о том, что все песни, которые звучат в "Вертикали" Высоцкий написал в горах. Вдохновляли его не только пейзажи и суровые условия, но также рассказы опытных альпинистов, у которых он пытался разузнать все мельчайшие детали.

Готовцева сильно повлияла на Высоцкого во время съемок, поэтому он и решил посвятить ей песню:

"Первый раз меня из трещины вытаскивая,