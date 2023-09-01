Почему учебный год начинается именно первого сентября

Вы когда-нибудь задумывались, почему учебный год в России начинается именно первого сентября? "Рамблер" разбирался в этом вопросе.

© Unsplash.com

Изначально в нашей стране единой даты начала учебного года не было —все заведения устанавливали ее самостоятельно. В деревнях, например, к учебе детей допускали только после окончания сельскохозяйственных работ, а гимназисты в городах начинали учиться уже в августе.

Однако в 1935 году все изменилось: Совнарком РСФСР принял постановление о едином начале занятий 1 сентября. Кроме того, документ четко устанавливал, сколько будет длиться учебный год и каникулы.

Первое сентября стало такой важной датой неслучайно. Еще во время правления царя Ивана III, государь установил этот день началом Нового года, и календарного, и учебного. Празднование Нового года позже сдвинулось Петром I, однако 1 сентября осталось днем начала академического года. Дело в том, что церковь не хотела менять привычный календарь, а тогда почти все школы были при церквях. К тому же, было очевидно, что переносить долгие каникулы на холодные месяцы нецелесообразно.

В советских школах официального праздника 1 сентября не было, но дата всегда была торжественным днем, который именовали праздником «Первого звонка».

Как было в Европе

В Англии, например, школа не была обязательной до 1880 года, и в то время дети работали на полях и на заводах, как их родители.

Историки отмечают, что в зимние месяцы было меньше дел, поэтому отсутствие детей на часть дня в школе было приемлемым, но с конца мая все больше нуждались в помощи детей — им доверяли собирать фрукты, ухаживать за скотом, собирать урожай и консервировать. В те времена дети младшего возраста помогали в доме ухаживать за своими братьями и сестрами и стирать белье, в то время как старшие дети и родители брали на себя физический труд.