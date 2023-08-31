День Донской иконы Божией Матери: история праздника

1 сентября 2023 года Русская православная церковь празднует День Донской иконы Божией Матери. Эта икона известна как заступница России и покровительница Донского казачества.

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Икону написал Феофан Грек, она двусторонняя. На лицевой стороне изображена Богородица с младенцем Иисусом. Этот образ называется Елеус. С течением времени икона почти не изменилась, хотя золотой фон почти полностью исчез. На обратной стороне изображена сцена Успения Богородицы.

Люди молятся перед этой иконой о защите Родины, силе на поле боя и исцелении от ран. Кроме того, они обращаются к иконе с просьбами об избавлении от различных болезней, восстановлении справедливости, помощи в трудной ситуации, а также для укрепления духа и веры.