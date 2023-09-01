День 1 сентября в истории

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Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году.

В России до середины 1930-х годов не было четкой даты начала учебного года. До Октябрьской революции учебный год в гимназиях и университетах начинался 29 августа, а в других учебных заведениях — в середине сентября, и даже в середине октября.Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было установлено лишь в сентябре 1935 года.

В наступающем учебном году число учащихся составит около 30 миллионов, из них свыше 17 миллионов школьников. В первый класс пойдут порядка 2 миллионов детей.

На сегодняшний день в России насчитывается около 95 тысяч образовательных учреждений, из них порядка 40 тысяч школ.

70 лет назад (1953) было открыто главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах

Решение о возведении нового здания для Московского университета было принято в марте 1948 года. В постановлении Совета Министров СССР «О строительстве новых зданий на Ленинских горах» говорилось, что необходимо «построить в течение 1948-1952 гг. для Московского государственного университета новое здание на Ленинских горах объемом 1700 куб. метров, высотой в центральной части не менее 20 этажей».

Над созданием проекта «храма науки» работала группа архитекторов во главе со Львом Рудневым, фундамент и каркас здания разработал создатель Останкинской телебашни инженер Николай Никитин, а скульптурным оформлением фасадов занималась мастерская Веры Мухиной.

Строительство началось в июле 1949 года и продолжалось четыре года. 1 сентября 1953 года состоялось торжественное открытие.

Главное здание МГУ — самое высокое из так называемых «сталинских высоток». Его высота — 183,2 метра (со шпилем — 240 метров). В 32-этажном здании размещены: геологический, механико-математический и географический факультеты, ректорат, научная библиотека, Музей землеведения, а также актовый зал на 1500 человек и Дом культуры МГУ. В боковых крыльях здания располагаются комнаты общежития для студентов и аспирантов, квартиры для профессоров и преподавателей университета.