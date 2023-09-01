Какие праздники отмечаются 1 сентября: история и приметы

В первый день осени в России и не только отмечается День знаний, несколько региональных праздников, а также два неофициальных. Рассказываем о торжествах и приметах этой даты.

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«Считается, что традиция начинать учебный год с 1 сентября уходит корнями в древние церковные обычаи. Истоки праздника связывают с обычаем XV века отмечать наступление нового календарного года в первый день осени», – пишет Life.ru.

День знаний

В течение последующих веков начало обучения постоянно перемещалось, единый день был установлен только в 1935 году. Официальным государственным праздником День знаний стал в 1980 году. В большинстве российских школ 1 сентября проходят торжественные линейки.

День государственности Кабардино-Балкарской Республики

1 сентября празднуется День государственности Кабардино-Балкарской Республики, учрежденный в 1997 году. Тогда же отмечается День города Нальчика, в регионе проводятся масштабные мероприятия. В Республике этот день является выходным. Ко Дню государственности КБР приурочено множество праздничных событий.

Всемирный день писания писем

Также 1 сентября празднуется Всемирный день писания писем. Его появление связывают с австралийским писателем Ричардом Симкиным. В начале двухтысячных годов он написал книгу «Австралийские легенды» о выдающихся людях страны. Симкин отправил каждому герою бумажное письмо и получил множество ответов, поэтому он предложил посвятить один из дней такому виду общения.

Приметы

В первый день осени православные чтят память мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. По народному календарю 1 сентября отмечается день Феклы-свекольницы. Считалось, что нельзя жаловаться на трудность и бедность, иначе невзгоды будут только копиться.