Научный обозреватель рассказал об истории Лох-Несского чудовища

Лох-Несское чудовище (или Несси) является одним из самых известных в мире мифологических животных. О его истории и поисковых работах «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

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Эксперт напомнил, что его поиски ведутся в водах озера Лох-Несс, расположенного в Северо-Шотландском нагорье. Чаще всего животное описывают как крупную особь с длинной шеей и горбатой спиной. До 1933 года Лох-Несское чудовище считалось исключительно локальной легендой, однако, в мае этого года оно получило международную известность. Тогда газета Inverness Courier опубликовала рассказ владельца одного из отелей о том, что его постояльцы увидели в озере животное, которое напоминает кита.

«Весь XX век Лох-Несское чудовище набирало популярность. Было организовано несколько научных исследований озера, в Шотландию отправлялись охотничьи экспедиции с сетями и гарпунами, киносъемочные группы, коллективы биологов, мистиков, и простые энтузиасты прочесывали местность», — отметил Гринько.

После 2000-х годов ажиотаж стих, однако, поиски были продолжены, для них начали применять уже современные технологии. Однако в результате были получены те же нечеткие снимки, кино- и видеоролики, как и ранее. Последняя экспедиция была совершена в конце августа 2023 года. Ее совершила независимая исследовательская группа Loch Ness Exploration (LNE).