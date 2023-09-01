«Вычислить лжеца»: секретные методы агентов ЦРУ
Средневековые следователи, такие как инквизиторы, достигали признания быстро исключительно через пытки и подвешивание на дыбе. В таких условиях невозможно не заговорить и не рассказать все, что от тебя требуют, даже если этого не было. Однако, подобные методы, несмотря на их "эффективность", не соответствуют современным стандартам правоохранительных органов и спецслужб. Существуют и другие, более эффективные методы, которыми пользуются сотрудники ЦРУ в своей работе.
Спросить дважды
В книге "Читай лица! Специальная методика чтения лиц и эмоций" Светланы Филатовой отмечается, что большинство мошеннических приемов основано на том, что человек заранее готовится к лжи и предварительно прокручивает разговор в своей голове. Когда он отвечает на вопрос в первый раз, он ощущает облегчение и снижает бдительность. Однако, если вопрос повторяется с другой формулировкой, это может поставить его в тупик, и он начинает путаться в своих показаниях, что в конечном итоге приводит к его разоблачению.
Множество подробностей
Говоря правду, человек не задумывается над подробностями и рассказывает то, что хорошо помнит. Ложь же на подсознательном уровне требует подтверждения. Поэтому допрашиваемый начинает приводить множество деталей, зачастую неважных и не имеющих отношения к делу. И это верный признак неправды. При этом, как утверждает Евгений Спирица, автор книги «Психология лжи и обмана», лжец может путаться в деталях при повторении вопроса — ведь зачастую подробности он придумывает на ходу, умножая их с каждым пересказом.
Реакция на вопросы
Лео Мартин в материале «Я вижу тебя насквозь! Искусство разбираться в людях. Самые эффективные техники секретных агентов» советует обращать внимание на реакцию допрашиваемого. Если он молниеносно отвечает даже на самые каверзные вопросы, то, скорее всего, готовился к ним. Человеку, говорящему правду, свойственная некоторая задумчивость — ведь ему требуется время, чтобы вспомнить обстоятельства, сформулировать фразу. Стараясь не выдать себя, лжец всецело концентрируется на своих ответах. Из-за этого они могут звучать несколько неестественно, неадекватно. То же касается и поведения человека. Нервные жесты, подергивание конечностями, повышенная потливость — все это говорит о волнении. Кстати, на фиксации именно этих проявлений строится принцип работы полиграфа или детектора лжи. Есть еще один интересный прием — фраза, которой обычно ЦРУшники заканчивают разговор с подозреваемым: «Это все, что вы мне хотели рассказать?». После нее многие обманщики теряют бдительность и еще некоторое время продолжают разговор, выдавая какие-нибудь интересные подробности.