«Вычислить лжеца»: секретные методы агентов ЦРУ

Средневековые следователи, такие как инквизиторы, достигали признания быстро исключительно через пытки и подвешивание на дыбе. В таких условиях невозможно не заговорить и не рассказать все, что от тебя требуют, даже если этого не было. Однако, подобные методы, несмотря на их "эффективность", не соответствуют современным стандартам правоохранительных органов и спецслужб. Существуют и другие, более эффективные методы, которыми пользуются сотрудники ЦРУ в своей работе.

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Спросить дважды

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В книге "Читай лица! Специальная методика чтения лиц и эмоций" Светланы Филатовой отмечается, что большинство мошеннических приемов основано на том, что человек заранее готовится к лжи и предварительно прокручивает разговор в своей голове. Когда он отвечает на вопрос в первый раз, он ощущает облегчение и снижает бдительность. Однако, если вопрос повторяется с другой формулировкой, это может поставить его в тупик, и он начинает путаться в своих показаниях, что в конечном итоге приводит к его разоблачению.

Множество подробностей

Говоря правду, человек не задумывается над подробностями и рассказывает то, что хорошо помнит. Ложь же на подсознательном уровне требует подтверждения. Поэтому допрашиваемый начинает приводить множество деталей, зачастую неважных и не имеющих отношения к делу. И это верный признак неправды. При этом, как утверждает Евгений Спирица, автор книги «Психология лжи и обмана», лжец может путаться в деталях при повторении вопроса — ведь зачастую подробности он придумывает на ходу, умножая их с каждым пересказом.

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