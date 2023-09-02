Дети обычно раскрашивают Солнце в желтый, оранжевый или даже красный цвет. Вы когда-нибудь задумывались о том, какого цвета на самом деле Солнце? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Оказывается, это распространено заблуждение, что Солнце желтое, оранжевое или даже красное. Однако Солнце, по сути, представляет собой смесь всех цветов, которые кажутся нашим глазам белыми. Это легко увидеть на снимках, сделанных из космоса.

Nasa

Радуга — это свет Солнца, разделенный на цвета. Каждый цвет радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый) имеет разную длину волны. Красный – самый длинный, синий – самый короткий.

Когда мы видим Солнце на восходе или закате, когда оно находится низко в небе, оно может казаться желтым, оранжевым или красным. Но это только потому, что его коротковолновые цвета (зеленый, синий, фиолетовый) рассеиваются атмосферой Земли так же, как небольшие волны рассеиваются большими камнями вдоль берега.

Следовательно, сквозь плотную атмосферу до наших глаз доходят только красные, желтые и оранжевые цвета.

Когда Солнце находится высоко в небе, более короткие волны, в основном синие, ударяются о молекулы воздуха в верхних слоях атмосферы, отскакивают и рассеиваются. Отсюда и объяснение, почему небо выглядит голубым.

Некоторые думают, что пик излучения Солнца в видимом свете приходится на желтый цвет. Однако пик видимого излучения Солнца приходится на зеленый цвет.

На самом деле все формы света и энергии являются частью одного и того же явления: электромагнитного спектра. Наши глаза могут обнаружить лишь небольшое количество этой энергии, ту часть, которую мы называем «видимым светом». Радиоволны, рентгеновские лучи, микроволны, гамма-лучи и все остальные имеют более длинные или короткие длины волн, чем видимый свет, но в остальном представляют собой одни и те же явления.

Научные инструменты иногда могут обнаружить свет, который не могут обнаружить наши глаза. Когда люди хотят посмотреть, скажем, на рентгеновские или ультрафиолетовые изображения, им нужно раскрасить их так, чтобы наши глаза могли их обнаружить. Поэтому ученые выбирают какой-нибудь яркий цвет, цвет, который никогда нельзя спутать с просмотром Солнца в белом свете. Таким образом, увидев изображение неоново-зеленого или ярко-красного Солнца, мы знаем, что изображение на самом деле было сделано в какой-то невидимой версии света, такой как крайний ультрафиолет или рентгеновские лучи.

Многим людям, даже ученым, трудно признать, что Солнце, с которым они так привыкли жить, на самом деле белое. Поэтому иногда они даже раскрашивают фотографии Солнца, сделанные в видимом или «белом» свете, чтобы они больше походили на то, чего мы ожидаем.

Иногда цвет Солнца определяется культурой. Если ребенок в России или в США раскрасит солнце в желтый, то в детском саду в Японии его изобразят красным.