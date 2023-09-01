Светлана: почему раньше это имя было запрещено у русских

Происхождение имени Светлана долгое время считалось связанным с древнеславянской традицией, где оно относилось к именам, описывающим цвет волос и кожи, таким как Чернава или Беляна. Однако, оказалось, что история этого имени гораздо более прозаична.

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«Отец» Светланы

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Несмотря на то, что имя Светлана кажется древнерусским, оно на самом деле появилось только в начале XIX века. Этот факт безусловно известен и документирован. Первое упоминание этого имени встречается в поэме Александра Востокова под названием "Светлана и Мстислав", написанной в 1802 году и опубликованной в 1806 году. Однако это произведение не стало популярным и не оказало значительного влияния на отечественную литературу. Более того, оно быстро ушло в небытие и, вероятно, то же самое судьба ожидала и имя, если бы не Жуковский...

Баллада Жуковского

Поэт Василий Жуковский в 1808 году написал балладу «Людмила», в основу которой легло классическое немецкое произведение Готфрида Августа Бюргера «Ленора». Баллада, что называется «зашла» и Жуковский решил пойти дальше — создать еще одно произведение, но теперь уже максимально отойдя от классического фольклорного сюжета, а также переименовав главную героиню. В черновиках фигурировало имя Ольга, но поэт решил от него отказаться — из-за ненужных исторических ассоциаций, которые бы могли возникнуть у читателя. Тогда-то он и решил взять псевдославянское имя Светлана, позаимствованное им из произведения Востокова. Имя пришлось поэту по душе, так как напоминало другие псевдорусские имена, активно использовавшиеся в ту пору в литературе, — Прията, Привета, Прелеста и другие.

Признание Церковью