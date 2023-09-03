День 3 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Unsplash

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)

Видео дня

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года как День окончания Второй мировой войны и отмечалась 2 сентября. В апреле 2020 года она была перенесена на 3 сентября, а в июне 2023 года ее наименование было изменено на День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

Вторая мировая война, развязанная нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет. В нее были втянуты 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земли). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, а также в водах четырех океанов — Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого. Это единственный военный конфликт, в ходе которого применялось ядерное оружие.

Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июля 1941 года, когда на нашу территорию напала нацистская Германия. Через почти 4 года тяжелых и кровопролитных боев, 8 мая 1945 года, в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Война в Европе окончилась, но на Дальнем Востоке и в Тихом океане милитаристская Япония продолжала борьбу.

Восьмого августа 1945 года СССР в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской и Потсдамской конференциях, объявил войну Японии и на следующий день начал военные действия.

После разгрома советскими войсками Квантунской армии и потерей военно экономической базы в Северо Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась возможностей для продолжения войны.

Второго сентября в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 3 сентября по московскому времени) 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу как представитель императора и японского правительства и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». От имени союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, акт подписал генерал Дуглас Макартур (США), от имени отдельных стран — адмирал Честер Нимиц (США), генерал лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.Общие людские потери во Второй мировой войне составили от 60 до 65 миллионов человек, из них были убиты на фронтах около 30 миллионов.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли свыше 300 человек, в основном женщины и дети.

День работников нефтяной и газовой промышленности

Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 года. Отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году он приходится на 3 сентября.

Нефтегазовая отрасль — один из ведущих секторов российской экономики, он формирует почти четверть валового внутреннего продукта и две трети экспортных доходов бюджета. Объём добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2022 году составил 534 млн тонн.

День озера Байкал

Праздник был учрежден в 1999 году и отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 3 сентября.

Озеро Байкал расположено в южной части Восточной Сибири на границе Иркутской области и Республики Бурятия. По разным оценкам, его возраст составляет от 25 до 35 миллионов лет.

Байкал — крупнейшее озеро Земли по объему пресной воды: около 23 тыс. куб. км, что составляет свыше 20% мировых и более 85% российских запасов пресной воды. В него впадает 365 больших и малых рек, а вытекает всего одна — Ангара. На озере 27 островов, из них самый крупный — Ольхон (площадь — более 700 кв. км).

В Байкале обитает около 3 тысяч видов водных животных, причем более половины из них нигде в мире больше не встречаются, среди них байкальский омуль, байкальский осетр и байкальский тюлень (нерпа).

В 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

230 лет назад (1793) открыто здание Московского университета на Моховой улице

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университета. Вуз разместился в помещении Земского приказа на Красной площади у Воскресенских ворот. Но уже через два года университету стало не хватать помещений.

Императрица Екатерина II на свои средства в 1785 году купила участок земли на Моховой для возведения нового университетского здания. Также императрица подарила на строительство 125 тысяч рублей.

Новое здание было построено по проекту Матвея Казакова за 7 лет и торжественно открыто 3 сентября 1793 года.

До 1953 года, до открытия высотки на Воробьевых горах, оно было главным зданием МГУ.

320 лет назад (1703) на Олонецкой верфи на реке Свирь был спущен на воду первый российский парусный военный корабль Балтийского флота — фрегат «Штандарт»

Корабль был заложен в апреле 1703 года амстердамским корабельным мастером Выбе Геренсом. Название корабль получил в честь открытия Россией нового торгового пути через Балтийское море.

Фрегат был длиной 25,5 метра и шириной 6,8 метра. Экипаж судна составлял 120 человек. На вооружении у «Штандарта» были восьми- и шестифунтовые орудия. В те времена этот корабль являлся сильнейшей боевой единицей Балтийского флота.