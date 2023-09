Робби Уильямс рассказал о конфузе на сцене после отравления

В 2011 году Уильямс участвовал в гастрольном туре по Европе, посвященном воссоединению группы Take That, фронтменом которой он был до 1995 года. Во время одного из переездов из города в город у певца произошло сильное пищевое отравление.

Спустя несколько дней музыкант все же отважился выйти на сцену стадиона «Аякс» в Амстердаме, хотя и чувствовал себя по-прежнему неважно. Он очень боялся, что из-за расстройства желудка может попасть в неприятную ситуацию. По словам Уильямса, конфуз произошел с ним уже во время вступительной песни Let Me Entertain You («Позволь мне развлечь тебя»). Певец не смог сдержаться и все-таки испачкал штаны.