Почему хочется плакать, когда режешь лук
Нередко дети задают вопросы, которые ставят взрослых в тупик. Чтобы удовлетворить любопытство ребенка, нужно знать ответы на самые странные вопросы.
«Рамблер» рассказывает, почему люди плачут, когда режут лук.
Состав лука
При готовке хозяйки нередко мучаются, нарезая лук. Причина кроется в особом веществе тиопропанол-S-оксиде, которое выделяется во время разрезания луковицы и вызывает слезы.
Это вещество распадается до серной кислоты — агрессивного компонента, который нередко вызывает ожоги и другие проблемы со здоровьем.
Однако в луке количество этого вещества настолько мало, что оно не опасно для здоровья, и вызывает лишь раздражение слизистой оболочки глаз.
Почему лук “жжется”
Лук-порей, репчатый лук и чеснок, входят в группу растений семейства лилейных. В процессе эволюции эти растения научились выделять активные химические вещества, которые придают им неприятный запах и вкус. Это помогает луку отпугивать животных и насекомых.
Как не плакать при резке лука
Чтобы готовка стала комфортнее, чистить лук рекомендуется под проточной водой. Она нейтрализует вещество, вызывающее слезы.
Также, для уменьшения неприятных ощущений можно использовать очки. Так между луком и глазами будет барьер, который не пропустит вредное вещество. Лучше всего использовать строительные или плавательные очки, так как они довольно плотные.