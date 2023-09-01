Почему хочется плакать, когда режешь лук

Нередко дети задают вопросы, которые ставят взрослых в тупик. Чтобы удовлетворить любопытство ребенка, нужно знать ответы на самые странные вопросы.

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«Рамблер» рассказывает, почему люди плачут, когда режут лук.

Состав лука

При готовке хозяйки нередко мучаются, нарезая лук. Причина кроется в особом веществе тиопропанол-S-оксиде, которое выделяется во время разрезания луковицы и вызывает слезы.

Это вещество распадается до серной кислоты — агрессивного компонента, который нередко вызывает ожоги и другие проблемы со здоровьем.

Однако в луке количество этого вещества настолько мало, что оно не опасно для здоровья, и вызывает лишь раздражение слизистой оболочки глаз.

Почему лук “жжется”

Лук-порей, репчатый лук и чеснок, входят в группу растений семейства лилейных. В процессе эволюции эти растения научились выделять активные химические вещества, которые придают им неприятный запах и вкус. Это помогает луку отпугивать животных и насекомых.

Как не плакать при резке лука

Чтобы готовка стала комфортнее, чистить лук рекомендуется под проточной водой. Она нейтрализует вещество, вызывающее слезы.