В каком случае голубь передаст 3 ТБ данных быстрее, чем Интернет

Автор YouTube-канала Джефф Гирлинг решил проверить необычную гипотезу. Он прикрепил к почтовому голубю три флэш-накопителя SanDisk Extreme PRO ёмкостью 1 ТБ каждый и отправил птицу в канадский центр обработки данных.

© Ferra.ru

Результаты эксперимента были поразительными: голубь смог передать 3 ТБ данных на расстояние до 800 км быстрее, чем это было бы возможно с помощью гигабитной оптоволоконной сети.

Гирлинг указал, что многие интернет-провайдеры рекламируют свои соединения как гигабитные, обещая скорости передачи данных до 125 МБ/с. Однако на практике он заметил, что реальная скорость редко превышает 75 МБ/с.

В то время как голубю потребовалось всего минута, чтобы преодолеть 1,6 км, и еще некоторое время на копирование данных с флэшек.