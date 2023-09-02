Мужчина съел банан без помощи рук за 17 секунд
Житель Индии побил мировой рекорд, съев банан без помощи рук. На это ему потребовалось 17,82 секунд. Для начала эту необычную ягоду измерили и лишь потом отдали мужчине.
Ловко орудуя ртом, он смог быстро его очистить. После чего и началось само поедание. По правилам к финалу кожура банана должна быть полностью опустошена. Так что чемпиону пришлось постараться.
Предыдущий рекорд два года назад установила женщина. Британке на подобное потребовалось почти 20,5 секунд. 13-сантиметровый индийский банан можно назвать очень скромным по размерам. В магазинах стран Содружества и Грузии они в среднем на несколько сантиметров больше.