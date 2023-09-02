«Голова в банке»: как Петр I отомстил жене за измену
Говорят, что Марта Скавронская, известная как Екатерина I, вторая жена Петра I, не была известна своей верностью в браке. Тем не менее, царь искренне любил ее и прощал ей многие проступки. Сам Петр I также не был против интрижек в своем первом браке. Однако он не прощал измены своих возлюбленных или их любовников.
Семейство Монсов
Петр I совершил ошибку, связавшись с Анной Монс. Позднее, узнав о ее измене (хотя, как она могла изменять, если сам император был в браке), Петр отправил Анну в монастырь. Тем не менее, он продолжал поддерживать близкие и теплые отношения с семьей Монсов. Особенно брат Анны, Виллим, занимал высокую должность при дворе. Фактически, он руководил всей канцелярией Екатерины I.
Больше, чем камергер
Монс был молод и хорош собой, по характеру слыл романтиком, что и доказал, осыпая императрицу стихами. Та была всего на четыре года старше него и легко нашла с Виллимом общий язык. До сих пор точно не известно, была ли между императрицей и ее камергером любовная связь. В неверности Екатерину обвиняли не единожды, но за руку никто не ловил. Похоже на то, то взаимная симпатия все же присутствовала. По-видимому, она и вызвала гнев императора.
Злоупотребление служебным положением
Впрочем, официально под суд Монс пошел все же по другой причине — за мздоимство и злоупотребление служебным положением. Дело в том, что, будучи человеком приближенным ко двору, он мог решать многие вопросы в пользу тех или иных интересантов. Чем и пользовался за определенную плату. Видимо, это не понравилось кому-то из завистников. В ноябре 1724 года на стол Петру I попало анонимное послание, где среди прочих грехов Виллиму приписывалась и подготовка заговора с целью отравления государя. Точного содержания письма мы не знаем, но, судя по намекам, были там и обвинения в любовных связях с императрицей. Тем не менее, на суде Монсу были предъявлены только экономические преступления.
Заспиртованная голова
Разбирательство было недолгим, тем более, что сам Виллим во всем охотно сознался. Камергер лишился на плахе головы. Та была насажена на кол и выставлена на всеобщее обозрение. Увидев ее, Екатерина произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности», как бы отрицая свою связь с придворным. Впрочем, есть легенда, что Петр I приказал заспиртовать голову Монса и поставил ее на тумбочку в спальне жены — как напоминание об измене. Так ли это на самом деле и, если так, то какова судьба столь необычного экспоната, в настоящее время неизвестно.