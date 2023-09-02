«Голова в банке»: как Петр I отомстил жене за измену

Говорят, что Марта Скавронская, известная как Екатерина I, вторая жена Петра I, не была известна своей верностью в браке. Тем не менее, царь искренне любил ее и прощал ей многие проступки. Сам Петр I также не был против интрижек в своем первом браке. Однако он не прощал измены своих возлюбленных или их любовников.

© Русская семерка

Семейство Монсов

Видео дня

Петр I совершил ошибку, связавшись с Анной Монс. Позднее, узнав о ее измене (хотя, как она могла изменять, если сам император был в браке), Петр отправил Анну в монастырь. Тем не менее, он продолжал поддерживать близкие и теплые отношения с семьей Монсов. Особенно брат Анны, Виллим, занимал высокую должность при дворе. Фактически, он руководил всей канцелярией Екатерины I.

Больше, чем камергер

Монс был молод и хорош собой, по характеру слыл романтиком, что и доказал, осыпая императрицу стихами. Та была всего на четыре года старше него и легко нашла с Виллимом общий язык. До сих пор точно не известно, была ли между императрицей и ее камергером любовная связь. В неверности Екатерину обвиняли не единожды, но за руку никто не ловил. Похоже на то, то взаимная симпатия все же присутствовала. По-видимому, она и вызвала гнев императора.

Злоупотребление служебным положением

Впрочем, официально под суд Монс пошел все же по другой причине — за мздоимство и злоупотребление служебным положением. Дело в том, что, будучи человеком приближенным ко двору, он мог решать многие вопросы в пользу тех или иных интересантов. Чем и пользовался за определенную плату. Видимо, это не понравилось кому-то из завистников. В ноябре 1724 года на стол Петру I попало анонимное послание, где среди прочих грехов Виллиму приписывалась и подготовка заговора с целью отравления государя. Точного содержания письма мы не знаем, но, судя по намекам, были там и обвинения в любовных связях с императрицей. Тем не менее, на суде Монсу были предъявлены только экономические преступления.

Заспиртованная голова