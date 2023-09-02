«Попался!»: как десантник Сталина взял в плен императора Манчжурии

Некоторые люди рождаются в богатых семьях, с изобилием возможностей, а другие вынуждены бороться с трудностями с самого детства. Айсиньгеро Пуи, известный также как Пу И, был провозглашен императором Государства Цин, когда ему было всего два года. С другой стороны, Петр Челышев, сын бедного муромского крестьянина, вынужден был с детства трудиться пастухом, чтобы помочь своей семье. Их пути пересеклись в 1945 году...

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Последний император

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В 1908 году Пу И стал десятым представителем маньчжурской династии Айсиньгьоро и фактически возглавил Китай в течение четырех лет. После Синхайской революции, которая привела к образованию Китайской Республики, последний император официально отрекся от престола, однако сохранял привилегированное положение. Он продолжал проживать в пекинском дворце и по протоколу считался равным иностранному монарху, сопровождающимся всеми соответствующими привилегиями.

Во главе Маньчжоу-Го

Когда в 1932 году на оккупированных китайских территориях японцами было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го, Пу И стал его Верховным правителем, а позже императором и оставался в этой должности более десяти лет, одновременно являясь главнокомандующим Маньчжурской армией в звании генералиссимуса. Конечно, власть Пу И была чисто формальной — он просто выполнял решения Токио и не проявлял самостоятельности. Но свою церемониальную роль исполнял с гордостью и удовольствием.

Советско-японская война

Начавшая 9 августа 1945 года война между СССР и Монголией с одной стороны и Японией и Маньчжоу-Го с другой, вскоре положило конец существованию последнего. Стремительное наступление советско-монгольских войск привело к тому, что уже через несколько дней фронт в Маньчжурии был прорван, а спустя десять дней японские и маньчжурские подразделения начали массово сдаваться в плен. Видя такое положение дел, советское командовании решило не распылять силы и не действовать по всему фронту, а захватывать важные военные объекты и руководство Квантунской армии.

Плененный Пу И