«Четыре Робинзона»: чем подвиг советских солдат удивил американцев

В нашей стране мало кто был осведомлен о героическом подвиге четырех русских солдат, которые смогли "победить океан". Однако американцы были поражены и восхищены необычайной силой воли этих советских парней. Ведь они провели более полутора месяцев в неуправляемом дрейфе, имея всего лишь трехдневный запас еды.

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Шторм у берегов Итурупа

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Баржа «Т-36» использовалась на острове Итуруп для разгрузки судов, так как малая глубина не позволяла им подойти близко к берегу. В ночь на 17 января 1960 года экипаж судна, в составе младшего сержанта Асхата Зиганшина и рядовых Анатолия Крючковского, Филиппа Поплавского и Ивана Федотова, ночевал на барже. Вскоре после полуночи шторм оторвал швартовы, и баржа начала сноситься в океан. Военные столкнулись со стихией, но не смогли вернуться к берегу, а также потеряли связь с базой из-за залива рации волной.

В неуправляемом дрейфе

В первые дни экипаж было не до паники — необходимо было откачать воду, залатать полученную во время шторма пробоину и привести баржу в рабочее состояние. Только после этого была проведена ревизия продовольствия и она не казалась обнадеживающей: немного крупы, ведро картошки, буханка хлеба, горох и банка жира. В качестве питьевой пришлось использовать ржавую воду из бака охлаждения двигателей. Было еще и несколько пачек папирос — в общем вполне достаточно, чтобы протянуть пару-тройку дней.

Безвыходное положение

Но дрейф продлился куда дольше. Поначалу военные варили суп из картошки, круп и жира. Рацион скудный, но хоть какой-то. 23 февраля им пришлось разделить последний паек. Кроме того, из найденной на судне старой газеты экипаж узнал, что в Тихом океане планируются ракетные испытания, из-за чего район будет закрыт для гражданских судов. Надежд на спасение оставалось все меньше. Попытки ловить рыбу подручными средствами ничего не дали. А к марту на судне было съедено все, чем можно было хоть как-то набить желудок: мыло, зубная паста, кожаные вещи.

Спасение

Большую часть времени военные проводили, лежа на койках — вставать уже не было сил. Несколько раз на горизонте парни видели силуэты кораблей, но привлечь к себе внимание им было нечем. А может это были галлюцинации — от голода и слабости экипаж все чаще посещали видения. 7 марта военных разбудил гул самолетов — дрейфующую в океане баржу обнаружили американцы. Вскоре к судну были высланы спасательные вертолеты и парней взяли на борт авианосца.

В Сан-Франциско спасенных ждал шикарный прием и пристальное внимание журналистов. Им предлагали остаться в США— шла Холодная война и американцы желали воспользоваться ситуацией в своих политических целях. Но от военных последовал отказ — что опять удивило американцев — и вскоре их вернули в Москву. На Родине Зиганшина, Федотова, Крючковского и Поплавского ждала известность. Их приглашали на передачи, им писали письма. приходили даже иностранные телеграммы — от Хемингуэя и Тура Хейердала.