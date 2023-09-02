Крупнейшая авария в ленинградском метро: как город едва не провалился

В начале 1970-х годов, партия поставила перед властями Ленинграда сложную задачу - построить пять новых станций метро к XXV съезду КПСС. В то время никто не мог предположить, какие трудности ожидают строителей метро и какие последствия это приведет.

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Между «Лесной» и «Площадью Мужества»

Перед строителями метро стояла задача связать центр города с новыми микрорайонами, которые быстро развивались на Севере. Все шло по плану, пока они не достигли сложного участка между будущими станциями "Лесная" и "Площадь Мужества". Здесь находилось бывшее русло притока Невы - полукилометровая полоса, заполненная водой и песком, способная разжижаться. Хотя можно было обойти это место, строители решили использовать технику заморозки грунта.

Борьба с плывуном

В болотистом Ленинграде этот способ показал себя хорошо. Землю по контуру будущей выработки пробуривали на всю глубину плывуна и накачивали хладагентом. Через полтора-два месяца образовывалась прочная ледяная стена, которая надежно удерживала грунт от оползания. Так поступили и в этот раз, сделав лишь небольшое отступление от классической технологии: тоннели расположили не рядом друг с другом, а один над другим. Так получалось быстрее и дешевле. Но, как показали дальнейшие события, отнюдь не лучше…

Авария на строительстве

В апреле 1974 года при пробном бурении из скважины хлынула вода. Пока метростроевцы решали, как поступить, лопнула одна из ледяных стен, и в тоннель начала поступать уже водно-песчаная смесь. Поток удалось остановить, преградив его бетонными пробками толщиной до трех метров. Решение было временным. Но, пока думали над способом устранением проблемы, нарисовалась новая — и куда большего масштаба.