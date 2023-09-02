Побег из ГУЛАГа в США: сколько зеков смогли сбежать через Берингов пролив

В период правления Сталина множество людей было отправлено в ГУЛАГ в Заполярье. Условия содержания в лагерях «Дальстроя» были крайне жестокими, поэтому некоторым заключенным приходила в голову мысль о побеге на Аляску.

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Неудачи зеков

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Известно, что руководители Зеленомысского восстания стремились попасть в Соединенные Штаты. Восстание началось в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. Для достижения Аляски были подготовлены две лодки и небольшой пароход в порту Амбарчик. Однако восстание, которое продолжалось с 22 ноября по 15 декабря, было подавлено. Также в ноябре 1950 года 1-й отдел Чаун-Чукотского лагеря «Дальстроя» арестовал членов «контрреволюционной повстанческой группы». Шестеро заключенных изготовили ручные гранаты из похищенного аммонита на производстве. Заговорщики планировали разоружить и уничтожить охрану, а затем, после освобождения других заключенных, глава мятежников Семен Добрицкий намеревался продвигаться к Беринговому проливу, чтобы достичь Аляски.

Легенды об успешных побегах

Достоверных данных об успешных побегах через Берингов пролив в 1930-1950-х годах нет. По словам Александра Солженицына, в лагерях ходили слухи о семерых зеках, сумевших захватить самолёт на Чукотке и улететь. Детали этого побега отсутствуют. Писатель полагал, что узники, скорее всего, «только пробовали захватить, но сорвалось». Журналист Григорий Мишкевич в воспоминаниях «Чёрная быль», ссылаясь на Евсея Капланского, бывшего советского корреспондента при ООН и сотрудника ТАСС, писал, что в начале 1950-х годов американцы привезли на заседание Комиссии ООН по правам человека 30 русских в пронумерованных бушлатах, ватных штанах и обуви из автомобильных покрышек. По версии Мишкевича, это были уцелевшие во время массового побега из одного колымского лагеря зеки. Когда бывшие заключённые «Дальстроя» начали рассказывать в ООН о том, через что им довелось пройти, советский представитель Андрей Вышинский демонстративно покинул зал.

«Основную массу беглецов положили на льду Берингова пролива пулемётным огнём с воздуха, но горстке удалось добраться до США», – писал Мишкевич.