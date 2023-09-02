Сокол и Снеговик: как два американских раздолбая стали советскими шпионами

Американский «тусовщик» Кристофер Бойс однажды настолько увлёкся вечеринками, что рисковал остаться и вовсе без средств к существованию. Спасла занимаемая должность и предприимчивость. Американец решил заняться шпионажем в пользу СССР. Позже в это дело был втянут и его приятель детства Эндрю Ли. В историю они вошли как Сокол и Снеговик.

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Гениальный план

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Кристофер Бойс вырос в богатом квартале Южной Каролины. Парень любил погулять, устраивать шумные вечеринки, а со временем подсел на наркотики. Такой образ жизни он первое время мог вести благодаря своему отцу – бывшему сотруднику ФБР. Родитель также поспособствовал тому, чтобы отпрыска в 1975 году взяли на работу в престижную калифорнийскую фирму TRW. Компания являлась подрядчиком Агентства национальной безопасности США и разрабатывала высокотехнологические и секретные программы, в том числе касающиеся и космической разведки. Так Бойс получил доступ к сверхсекретным документам. И это в возрасте 23-х лет и после исключения из колледжа! Позже Кристофер признавался – при этом тяга к вечеринкам никуда не делась. Он устраивал пьянки прямо на рабочем месте, пряча алкоголь за стойками шифровальных машин.

Несмотря на то, что Бойс вполне неплохо зарабатывал, денег на попойки и наркотики всё равно не хватало. И тогда он решил продавать секретную информацию в СССР. В помощники парень взял друга детства Эндрю Ли. Напарник тут же отправился в соседнюю Мексику, где через советское посольство установил связи с резидентами разведки в Мехико. Бойс, увлекающийся соколиной охотой, получил кодовое имя Сокол, а Ли, имевший сильную кокаиновую зависимость и торговавший наркотиками, стал Снеговиком.

На протяжении двух лет ежемесячно Бойс пересылал в Мексику своему подельнику ценные сведения об американских спутниках, карты ключей для шифровальных машин и прочую информацию. Советские власти ценили такое сотрудничество, а поэтому выплатили шпиону более 70 тысяч долларов.

Случайный провал