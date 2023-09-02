Сокол и Снеговик: как два американских раздолбая стали советскими шпионами
Американский «тусовщик» Кристофер Бойс однажды настолько увлёкся вечеринками, что рисковал остаться и вовсе без средств к существованию. Спасла занимаемая должность и предприимчивость. Американец решил заняться шпионажем в пользу СССР. Позже в это дело был втянут и его приятель детства Эндрю Ли. В историю они вошли как Сокол и Снеговик.
Гениальный план
Кристофер Бойс вырос в богатом квартале Южной Каролины. Парень любил погулять, устраивать шумные вечеринки, а со временем подсел на наркотики. Такой образ жизни он первое время мог вести благодаря своему отцу – бывшему сотруднику ФБР. Родитель также поспособствовал тому, чтобы отпрыска в 1975 году взяли на работу в престижную калифорнийскую фирму TRW. Компания являлась подрядчиком Агентства национальной безопасности США и разрабатывала высокотехнологические и секретные программы, в том числе касающиеся и космической разведки. Так Бойс получил доступ к сверхсекретным документам. И это в возрасте 23-х лет и после исключения из колледжа! Позже Кристофер признавался – при этом тяга к вечеринкам никуда не делась. Он устраивал пьянки прямо на рабочем месте, пряча алкоголь за стойками шифровальных машин.
Несмотря на то, что Бойс вполне неплохо зарабатывал, денег на попойки и наркотики всё равно не хватало. И тогда он решил продавать секретную информацию в СССР. В помощники парень взял друга детства Эндрю Ли. Напарник тут же отправился в соседнюю Мексику, где через советское посольство установил связи с резидентами разведки в Мехико. Бойс, увлекающийся соколиной охотой, получил кодовое имя Сокол, а Ли, имевший сильную кокаиновую зависимость и торговавший наркотиками, стал Снеговиком.
На протяжении двух лет ежемесячно Бойс пересылал в Мексику своему подельнику ценные сведения об американских спутниках, карты ключей для шифровальных машин и прочую информацию. Советские власти ценили такое сотрудничество, а поэтому выплатили шпиону более 70 тысяч долларов.
Случайный провал
«Засветились» Сокол и Снеговик в 1977 году. В январе Ли в очередной раз попытался перебросить через забор советского посольства свёрток с документами, но его арестовали мексиканские полицейские. В участке Снеговик во всём сознался, а также сдал Бойса. Уже в июле преступникам был вынесен приговор. Ли приговорили к пожизненному заключению, а Бойсу дали 40 лет лишения свободы. Правда, Кристофер уже через три года совершил побег. На свободе он провёл чуть меньше года. За это время Бойс ограбил 17 банков, пытаясь добыть необходимую сумму для побега в СССР. Окончательно же на свободу «тусовщик» вышел в 2008 году. Сейчас ему 70 лет, а зарабатывает он «былой славой» – выпускает книги о своих похождениях и раздаёт интервью журналистам.