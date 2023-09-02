Чем египетская пирамида отличается от вавилонского зиккурата

В истории человечества существует множество архитектурных сооружений, которые поражают своей масштабностью и загадочностью. Два из таких сооружений - египетская пирамида и вавилонский зиккурат - привлекают внимание исследователей и археологов уже не одно столетие.

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Первое отличие между египетской пирамидой и вавилонским зиккуратом заключается в их форме и структуре. Египетские пирамиды имеют характерную треугольную форму с плоской вершиной, которая символизировала восхождение фараона к богам. Вавилонские зиккураты, напротив, представляют собой ступенчатые пирамиды из кирпичей, с платформой на вершине. Эта форма сооружений связана с религиозными верованиями древних вавилонян, которые считали зиккураты священными местами, где боги спускались на землю.

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Второе отличие связано с функциональностью и назначением этих сооружений. Египетские пирамиды были могилами фараонов и важными религиозными объектами. Они служили местом поклонения и жертвоприношений, а также символизировали вечную жизнь и бессмертие фараонов. Вавилонские зиккураты, с другой стороны, были храмами и местами проведения религиозных обрядов. Они служили для общения с богами и выполнения ритуалов, а также для наблюдения за звездами и предсказания будущего.

Третье отличие между египетской пирамидой и вавилонским зиккуратом связано с использованными материалами и технологиями. Египетские пирамиды были построены из огромных каменных блоков, которые были тщательно обработаны и уложены друг на друга. Это требовало огромных усилий и мастерства со стороны строителей. Вавилонские зиккураты, в свою очередь, были построены из обожженного кирпича, соединенного глиной. Это позволяло строить сооружения быстрее и более экономно, но требовало постоянного ремонта и поддержания стабильности конструкции.