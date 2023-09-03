Какие праздники отмечают в России и мире 3 сентября

В России и во всем мире 3 сентября отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

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Наиболее примечательные из них — День нефтяника, День озера Байкал и день рождения бюстгальтера.

День нефтяника

Официально этот праздник называется Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье сентября, причем не только в России, но и в некоторых странах СНГ.

Работа нефтяников по праву считается одной из самых важных и тяжелых: на нефтепродуктах держится не только автомобильный транспорт, но и львиная доля энергетической инфраструктуры любого государства, да и экономики в целом. Но ради того, чтобы в каждом окне горел свет, специалистам нефтегазовой отрасли приходится ежедневно проявлять недюжинные мужество и смелость.

День озера Байкал

Байкал — не только самое крупное в мире хранилище пресной воды, не только глубочайшее озеро планеты, но и место невероятной красоты. Для сохранения водоема и его уникальной экосистемы был учрежден специальный праздник. Он призван привлечь внимание людей к проблеме сохранения уникального региона и за время существование успел «обрасти» некоторыми традициями. К примеру, в Иркутске в этот день часто проводят различные конкурсы и театральные представления.

День рождения бюстгальтера