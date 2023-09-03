Как человечество едва не вымерло миллион лет назад

Специалисты из Техасского научного центра здравоохранения установили, что около миллиона лет назад на Земле не было более 1300 особей человека. Результаты работы были опубликованы в журнале Science.

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Этот эффект называют «бутылочным горлышком», это сокращение генофонда популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение ее численности.

В работе ученые использовали новый метод под названием FitCoal для прогнозирования численности человеческой популяции в прошлом. Они смогли точно проследить демографические изменения в истории, используя современные геномные последовательности от 3154 человек.

«Результаты показали, что предки человека прошли через популяционное «узкое место», когда примерно между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад размножалось около 1280 особей. Это «узкое место» продолжалось около 117 тысяч лет и привело к тому, что предки человека были близки к вымиранию», – отметили авторы работы.

По мнению специалистов, в это время как раз наблюдалось резкое похолодание. Кроме того, есть теория, согласно которой к такому снижению популяции также могло привести множественные падения метеоритов.

Также авторы работы предположили, что именно прохождение через «бутылочное горлышко» поспособствовало разделению рода Homo.