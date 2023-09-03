Не гневи Лешего: что запрещено делать 4 сентября, в Агафонов день

В эту дату православные верующие и церковь чтут мученика Агафоника Никомидийского, который принял смерть за веру. В народе с праздником связаны поверья и приметы.

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Согласно церковным книгам, Агафоник получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь служению богу. Его проповеди нашли отклик в сердцах многих язычников даже очень высокого ранга. Когда об этом узнали римляне, то Агафоника привезли в Никомедию. После пыток его вместе с другими христианами отправили на суд к императору, где святой после многочисленных испытаний не отрекся от веры и принял смерть.

На Руси в этот день по древнему поверью опасались Лешего. Считалось, что этот лесной дух приходит в дома к крестьянам и «тешится с соломкой» - раскидывает снопы. Чтобы не допустить разорения мужики выходили в ночь охранять двор. Они одевали тулуп мехом наружу, а в руки брали кочергу. Считалось, что такого человека Леший испугается и не будет подходить к хозяйству.

Леший в народном творчестве - лесной дух, который следит за лесными территориями. Он хорошо относится к добрым людям, которые без дела не рубят деревья и зверя не бьют. Но злым и браконьерам стоит опасаться его гнева – заведет в самую и чащобу и не даст выйти обратно.

Что категорически запрещено делать 4 сентября, в день Агафона.

В этот день не стоит ходить в лес за грибами и ягодами или на охоту. В эту пору не только сам Леший шалит среди деревьев, но и разные лесные духи могут навредить человеку.

Строго запрещено рубить деревья и мусорить – хозяин леса рассердится.

Девушкам и молодым женщинам советуют не есть до заката, чтобы надолго сохранить красоту и молодость.

Не нужно начинать серьезные дела, так как большинство из них ждет неудача.