Какие праздники отмечают в России и мире 4 сентября
В России и во всем мире 4 сентября отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День специалиста по ядерному обеспечению России, Международный день тхэквондо и Международный день стрельбы из лука.
День специалиста по ядерному обеспечению России
Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России от 31 мая 2006 года. Дата была выбрана неслучайно — 4 сентября 1947 года в СССР официально появилось специальное подразделение войск для испытания атомной бомбы. Но важно помнить, что тяжелый труд ядерщиков сопряжен далеко не только с оружием: мирный атом согревает миллионы домов по всему миру, являясь одним из ключевых элементов энергетической системы во множестве стран. Более того, его активно используют в химии, медицине и даже сельском хозяйстве.
Международный день тхэквондо
Несмотря на то что тхэквондо существует более 70 лет, оно стало официальным видом единоборств сравнительно недавно. Международный олимпийский комитет (МОК) включил его в список олимпийских дисциплин 4 сентября 1994 года. А в 2006 году Всемирная федерация тхэквондо установила 4 сентября днем этого боевого искусства.
Тхэквондо — корейское боевое искусство, созданное на основе традиционных корейских, японских и китайских единоборств. Его особенностью отличается куда более активное использование ног, нежели в других подобных дисциплинах.
Международный день стрельбы из лука
Лук — не только еда или оружие, но для многих — спортивный инвентарь. И хотя им пользовались испокон веков, в качестве международной спортивной дисциплины стрельба из лука выступила лишь 4 сентября 1931 года. В этот день во Львове учредили Всемирную организацию стрельбы из лука, с того же года стали проводиться мировые первенства. На сегодняшний это искусство является олимпийским видом спорта: атлеты соревнуются между собой в различных категориях, разделенных между собой в зависимости от дистанции стрельбы.