Какие праздники отмечают в России и мире 4 сентября

В России и во всем мире 4 сентября отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День специалиста по ядерному обеспечению России, Международный день тхэквондо и Международный день стрельбы из лука.

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День специалиста по ядерному обеспечению России

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России от 31 мая 2006 года. Дата была выбрана неслучайно — 4 сентября 1947 года в СССР официально появилось специальное подразделение войск для испытания атомной бомбы. Но важно помнить, что тяжелый труд ядерщиков сопряжен далеко не только с оружием: мирный атом согревает миллионы домов по всему миру, являясь одним из ключевых элементов энергетической системы во множестве стран. Более того, его активно используют в химии, медицине и даже сельском хозяйстве.

Международный день тхэквондо

Несмотря на то что тхэквондо существует более 70 лет, оно стало официальным видом единоборств сравнительно недавно. Международный олимпийский комитет (МОК) включил его в список олимпийских дисциплин 4 сентября 1994 года. А в 2006 году Всемирная федерация тхэквондо установила 4 сентября днем этого боевого искусства.

Тхэквондо — корейское боевое искусство, созданное на основе традиционных корейских, японских и китайских единоборств. Его особенностью отличается куда более активное использование ног, нежели в других подобных дисциплинах.

Международный день стрельбы из лука