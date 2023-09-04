День 4 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День специалиста по ядерному обеспечению

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Професси­ональный праздник Вооруженных сил РФ был учрежден указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

4 сентября 1947 года был образован Специальный отдел при Генеральном штабе ВС СССР (ныне — 12 е Главное управление Министерства обороны РФ), на которое было возложено руководство испытаниями ядерного оружия.

105 лет назад (1918) был образован Московский государственный горный университет

4 сентября 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет о создании Московской горной академии. В 1930 году академия была разделена на несколько институтов: Московский горный институт (МГИ), Московский институт стали, Московский геологоразведочный институт, Московский нефтяной институт, Московский институт цветных металлов и золота и Московский торфяной институт.

МГИ несколько раз реорганизовывался. В 1993 году вуз стал университетом, а в 2014 году вошел в состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» как Горный институт.

Сегодня в вузе обучаются около трех тысяч студентов. В состав института входят центры переподготовки и повышения квалификации, усовершенствования горных инженеров, по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов, стратегических исследований, проектно-экспертный, научно-учебная испытательная лаборатория «Физико-химия угля», музей им. В.В. Ржевского и геологический им. проф. Ершова.

110 лет назад (1913) экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II (ныне - Северная Земля)

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) началась в 1910 году. Специально для нее на Невском заводе в Петербурге были построены два ледокола — «Таймыр» и «Вайгач» — водоизмещением 1,5 тысячи тонн каждый и мощностью машин в 1,2 тысячи лошадиных сил. Основной целью ГЭСЛО было разведать Северный морской путь и пройти по нему из Владивостока в Архангельск.

За три года экспедиция изучила Восточно-Сибирское и Чукотское моря, описала Медвежьи и Новосибирские острова, часть материкового побережья.

3 сентября 1913 года вахтенные офицеры на двух судах внесли в судовые журналы одинаковую запись: «По носу на горизонте виднеется земля». 4 сентября на мысе Берга был зачитан приказ начальника экспедиции об открытии новых земель и присоединении их к России. Под оружейные залпы на берегу был поднят русский флаг.

Первоначально архипелаг был назван Тайвай (по первым слогам экспедиционных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач»). В 1914 году он был переименован в Землю Императора Николая II, а в 1926 году — в Северную Землю.

25 лет назад (1998) на британском телеканале ITV1 вышел в эфир первый выпуск телевикторины «Кто хочет стать миллионером?»

Ее придумали радиопродюсер Дэвид Бриггс, телепродюсер Пол Смит и виджей Крис Таррант. Увлекательная телеигра быстро завоевала мировую популярность, которую сохраняет до сих пор. Права на собственные версии викторины приобретены телекомпаниями из более чем 160 стран мира.

Первого октября 1999 года игра (первоначально под названием «О, счастливчик!») дебютировала на российских телеэкранах.

25 лет назад (1998) в Калифорнии (США) была зарегистрирована компания Google

Она выросла из научно-исследовательского проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. В сентябре 1997 года они зарегистрировали домен для одноименной поисковой системы.

В августе 1998 года соучредитель Sun Microsystems Энди Бехтольшайм выписал студентам чек на 100 000 долларов. На эти деньги они основали компанию Google, первый офис которой расположился в гараже.

Сегодня компания управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных каждый день.

135 лет назад (1888) Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»

В начале 1880-х годов клерк одной из страховых компаний Джордж Истман изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». Его стремление сделать фотографию массовым увлечением послужило главным стимулом к разработке методов, позволяющих максимально упростить процесс фотографирования.В 1888 году он выпустил простую камеру — затвор лишь с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 метра и до бесконечности. Аппарат заряжался рулоном светочувствительной бумаги на 100 снимков и стоил 25 долларов.