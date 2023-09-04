Мужчина изменил невесте с ее двоюродной сестрой в день свадьбы

В Израиле женщина обнаружила, что в день их свадьбы муж изменил ей с ее двоюродной сестрой. Об этом пишет Jerusalem Post.

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Мать невесты случайно узнала об измене, но решила ничего не говорить дочери. Правда вскрылась лишь спустя десять лет, когда она показала дочери, а позже и брачным адвокатам переписку из мессенджера, в которой зять упорно предлагал ей встречи и делал двусмысленные намеки.

Жена сообщила адвокатам, что понимает, какие соображения стояли за решением матери, но считает, что ее молчание было ошибкой. За годы брака она не раз подозревала мужа в неверности, и теперь ее сомнения подтвердились. Кроме того, стало ясно, почему после свадьбы ее двоюродная сестра перестала с ней общаться.

Женщина планирует развестись с неверным мужем.