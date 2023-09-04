Мужчина случайно нашел лотерейный билет и выиграл миллионы

Житель американского штата Вирджиния во время уборки нашел давно забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

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Удача улыбнулась Дугласу Герберту из Ричмонда. Мужчина рассказал, что решил навести порядок в своем пикапе и во время сбора мусора случайно заметил несколько старых билетов лотереи Powerball.

Мужчина решил их проверить и обнаружил, что один из билетов был выигрышным.

«Потребуется время, чтобы полностью осознать все это», — описал свои впечатления Герберт.

Счастливый билет предназначался для розыгрыша, который состоялся 14 июня. На нем совпали четыре номера из выпавших.