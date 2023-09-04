Какой праздник сегодня, 4 сентября
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
День специалиста по ядерному обеспечению в России
4 сентября свой профессиональный праздник отмечают специалисты по ядерному обеспечению. Дата была учреждена указом президента РФ от 31 мая 2006 года.
В 1947 году в этот день был образован Специальный отдел при Генеральном штабе ВС СССР (сейчас это 12 е Главное управление Министерства обороны РФ), на которое было возложено руководство испытаниями ядерного оружия.
День спасателя в Армении
4 сентября свой профессиональный праздник отмечают спасатели в Армении. Дата была учреждена решением правительства республики в 2008 году. Цель праздника – отметить важность работы людей данной профессии и почтить память тех, кто погиб при исполнении своих служебных обязанностей.
Международный день тхэквондо
4 сентября ежегодно в мире отмечается День тхэквондо. Всемирная федерация этого вида спорта официально учредила праздник в 2006 году на Генеральной ассамблее тхэквондо, проходившей во вьетнамском Хошимине. Праздник решили отмечать 4 сентября, потому что в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.
Боевые искусства на территории Кореи начали зарождаться еще более 2 тысяч лет назад. Но тхэквондо принято считать молодым видом, оно начало формироваться после 1945 года на базе традиционных корейских боевых искусств с элементами карате и китайских боевых искусств. Специфика тхэквондо – активное использование ног в бою.
4 сентября также отмечаются Международный день стрельбы из лука, Национальный день чилийского вина, День незнакомых дорог и День «Съешьте лишний десерт».
События 4 сентября:
186 лет назад (1837 год) американский изобретатель Сэмюэл Морзе представил в Нью-Йоркском университете свое изобретение – электрический телеграф.
141 год назад (1882 год) американский изобретатель Томас Эдисон запустил первое в мире коммерческое электрическое освещение.
135 лет назад (1888 год) американец Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой.
110 лет назад (1913 год) экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II (Северная Земля).
105 лет назад (1918 год) был образован Московский государственный горный университет.
Кто родился 4 сентября:
Советская актриса Нина Ургант (1929 – 2021).
Советский певец Эдуард Хиль (1934 – 2012).
Певица Янка Дягилева (1966 – 1991).
Российский режиссер Алексей Герман – младший (1976)
Американская певица Бейонсе (1980).