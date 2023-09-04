Какой праздник сегодня, 4 сентября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День специалиста по ядерному обеспечению в России

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4 сентября свой професси­ональный праздник отмечают специалисты по ядерному обеспечению. Дата была учреждена указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

В 1947 году в этот день был образован Специальный отдел при Генеральном штабе ВС СССР (сейчас это 12 е Главное управление Министерства обороны РФ), на которое было возложено руководство испытаниями ядерного оружия.

День спасателя в Армении

4 сентября свой профессиональный праздник отмечают спасатели в Армении. Дата была учреждена решением правительства республики в 2008 году. Цель праздника – отметить важность работы людей данной профессии и почтить память тех, кто погиб при исполнении своих служебных обязанностей.

Международный день тхэквондо

4 сентября ежегодно в мире отмечается День тхэквондо. Всемирная федерация этого вида спорта официально учредила праздник в 2006 году на Генеральной ассамблее тхэквондо, проходившей во вьетнамском Хошимине. Праздник решили отмечать 4 сентября, потому что в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

Боевые искусства на территории Кореи начали зарождаться еще более 2 тысяч лет назад. Но тхэквондо принято считать молодым видом, оно начало формироваться после 1945 года на базе традиционных корейских боевых искусств с элементами карате и китайских боевых искусств. Специфика тхэквондо – активное использование ног в бою.

4 сентября также отмечаются Международный день стрельбы из лука, Национальный день чилийского вина, День незнакомых дорог и День «Съешьте лишний десерт».

События 4 сентября:

186 лет назад (1837 год) американский изобретатель Сэмюэл Морзе представил в Нью-Йоркском университете свое изобретение – электрический телеграф.

141 год назад (1882 год) американский изобретатель Томас Эдисон запустил первое в мире коммерческое электрическое освещение.

135 лет назад (1888 год) американец Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой.

110 лет назад (1913 год) экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II (Северная Земля).

105 лет назад (1918 год) был образован Московский государственный горный университет.

Кто родился 4 сентября:

Советская актриса Нина Ургант (1929 – 2021).

Советский певец Эдуард Хиль (1934 – 2012).

Певица Янка Дягилева (1966 – 1991).

Российский режиссер Алексей Герман – младший (1976)