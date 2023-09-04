Сколько советских солдат сбежало на Запад через Берлинскую стену

«Побег через Берлинскую стену»: сколько советских солдат сбежало из ГДР на Запад
Особое подразделение советских войск в Германии создали сразу после окончания Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры Группы ГСВГ(Группа советских войск в Германии)находились на особом положении, однако даже это не удержало некоторых из них от дезертирства.
Элитная группа войск
ГСВГ оздали 9 июня 1945 года, а уже 10 июня она приступила к выполнению основных задач. Они заключались в обеспечении защиты западных границ СССР от внешних угроз. Возглавил группу «маршал победы» Георгий Жуков. В состав группы оккупационных войск (так сначала называли ГСВГ) вошли войска 3-х фронтов: 1-го и 2-го Белорусского, а также 1-й Украинский. В рекордные сроки войска реорганизовали, развели по пунктам постоянной дислокации и дали время на обучение. ГСВГ стала своего рода полигоном для «обкатки» советской военной техники нового образца. Сюда направляли танки Т-64 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, тактические ракетные комплексы «Точка», «Темп-С» и другие современные образцы авиации и связи, радиолокационной системы и ПВО. Все это ежедневно тестировалось военными во время боевых дежурств. Максимальная численность ГСВГ за все годы существования достигала почти полутора миллионов советских солдат и офицеров. На вооружении группы стояло по пять тысяч танков, 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи вертолетов и самолетов.
Приключения и происшествия
Повседневная жизнь служащих ГСВГ не сильно отличалась от будней других советских военных. Правда, в свободное время офицеры могли позволить себе типично немецкие развлечения с русским размахом. В городе Йютербог находились пивные, за годы службы облюбованные советскими военными. Здесь офицеры со смехом наблюдали за тем, как местные жители потребляют крепкие напитки из специальных маленьких рюмочек со шкалой-делением, а немцы, в свою очередь, поражались, как советский служащий мог вмиг опрокинуть стакан с водкой и даже не поморщиться. В целом, военным запрещалось напиваться на глазах у местных, и в большинстве случаев это правило соблюдалось. Другим популярным развлечением советских офицеров была охота на полигонах, изобилующих дикими кабанами, козами и зайцами, а также рыбалка. По выходным в клубах показывали советские фильмы, а в праздничные дни устраивали концерты с участием эстрадных исполнителей из стран соцлагеря. Случалось и так, что дислокация войск ГСВГ доставляла серьезные неудобства немцам из ГДР. Военная техника повреждала дороги, пролетающие над городами и селами истребители создавали шум. Открыто выражать недовольство местные побаивались и выражали протест с помощью самодельных дорожных знаков, запрещающих проезд советской бронетехнике. Увы, ДТП с участием военных не были редкостью, однако их старались не предавать огласке. Исключением стала авария 1984 года, когда сотрудник Штази на легковом автомобиле столкнулся с военным грузовиком ГСВГ близ села Гросс-Фетер. Скрыть происшествие не удалось, поскольку оно затронуло сотрудника госбезопасности, место аварии было сфотографировано, и в дальнейшем снимок попал в архив. Другая, куда более страшная авария произошла четырьмя годами позднее. В 1988 году на железнодорожной станции Форст Цинна советский танк, управляемый учеником-срочником, по ошибке выехал на пути, когда по ним проходил скорый поезд «Лейпциг-Штральзунд». В результате столкновения погибло шесть человек, около тридцати получили тяжелые ранения. Лично извиняться перед ГДР за эту катастрофу вынужден был Горбачев.
Побег из группы
Несмотря на то, что условия службы в ГСВГ были не хуже, чем на территории Советского Союза, здесь регулярно фиксировались случаи дезертирства с попытками перебежать в ФРГ. По данным восточногерманских властей, которые вплоть до падения Берлинской стены держались в секрете, в последнее десятилетие существования ГДР из ГСВГ каждый год дезертировали от 400 до 450 солдат и офицеров. Считается, что основной причиной служила дедовщина, прочно укрепившаяся в войсках. Кроме того, сказывалось и желание обрести свободу и лично познакомиться с достижениями капитализма. До конца 1980-х годов спецслужбы стран НАТО побуждали военнослужащих переходить на запад. Героем свободы они называли каждого, кто сумел покинуть Советский Союз. Служащие ГСВГ вспоминали, что среди дезертиров можно было выделить два типа солдат: одни – интеллигентные москвичи и ленинградцы, постоянные слушатели «Голоса Америки»*(*организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента на территории РФ); другие – наоборот, малограмотные деревенские жители, мечтавшие приобщиться к роскошной западной жизни. В период распада СССР в 1990-1991 годах предположительно 1000-1200 рядовых, сержантов, а также некоторое количество наемных служащих и офицеров ГСВГ просили у правительства ФРГ разрешения остаться в Германии. Некоторые из них позднее добровольно вернулись в одну из стран бывшего СССР. Тем не менее в случае возвращения на родину все они опасались преследований за измену и дезертирство. Серьезную опасность представляли солдаты, бежавшие с оружием. В ГСВГ на удивление легко удавалось фальсифицировать ведомости учета и расхода, и советские военнослужащие забывали, теряли и бросали без присмотра внушительное количество боеприпасов. В одной из секретных справок, подготовленных для Политбюро, указывалось: «На открытых мусорных свалках в разных районах ГДР, а также в местах проведения учений Группы советских войск в 1985 году обнаружено: 4 070 штук патронов для автоматического оружия, 359 штук патронов большого калибра, 50 артиллерийских снарядов, 197 мин, 4 ручные гранаты и три ракеты». Бывшие служащие ГСВГ рассказывали о дезертире гарнизона в Йютербоге, который ушел с поста с автоматом и полным боекомплектом. Ночью он попался на ограблении немецкого магазина, где и занял оборону. Полиция вызвала советских военных с бронетехникой. При задержании дезертира-автоматчика чуть не произошел настоящий бой – беглец до последнего не желал сдаваться.