Сколько советских солдат сбежало на Запад через Берлинскую стену

Особое подразделение советских войск в Германии создали сразу после окончания Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры Группы ГСВГ(Группа советских войск в Германии)находились на особом положении, однако даже это не удержало некоторых из них от дезертирства.

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Элитная группа войск

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ГСВГ оздали 9 июня 1945 года, а уже 10 июня она приступила к выполнению основных задач. Они заключались в обеспечении защиты западных границ СССР от внешних угроз. Возглавил группу «маршал победы» Георгий Жуков. В состав группы оккупационных войск (так сначала называли ГСВГ) вошли войска 3-х фронтов: 1-го и 2-го Белорусского, а также 1-й Украинский. В рекордные сроки войска реорганизовали, развели по пунктам постоянной дислокации и дали время на обучение. ГСВГ стала своего рода полигоном для «обкатки» советской военной техники нового образца. Сюда направляли танки Т-64 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, тактические ракетные комплексы «Точка», «Темп-С» и другие современные образцы авиации и связи, радиолокационной системы и ПВО. Все это ежедневно тестировалось военными во время боевых дежурств. Максимальная численность ГСВГ за все годы существования достигала почти полутора миллионов советских солдат и офицеров. На вооружении группы стояло по пять тысяч танков, 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи вертолетов и самолетов.

Приключения и происшествия

Повседневная жизнь служащих ГСВГ не сильно отличалась от будней других советских военных. Правда, в свободное время офицеры могли позволить себе типично немецкие развлечения с русским размахом. В городе Йютербог находились пивные, за годы службы облюбованные советскими военными. Здесь офицеры со смехом наблюдали за тем, как местные жители потребляют крепкие напитки из специальных маленьких рюмочек со шкалой-делением, а немцы, в свою очередь, поражались, как советский служащий мог вмиг опрокинуть стакан с водкой и даже не поморщиться. В целом, военным запрещалось напиваться на глазах у местных, и в большинстве случаев это правило соблюдалось. Другим популярным развлечением советских офицеров была охота на полигонах, изобилующих дикими кабанами, козами и зайцами, а также рыбалка. По выходным в клубах показывали советские фильмы, а в праздничные дни устраивали концерты с участием эстрадных исполнителей из стран соцлагеря. Случалось и так, что дислокация войск ГСВГ доставляла серьезные неудобства немцам из ГДР. Военная техника повреждала дороги, пролетающие над городами и селами истребители создавали шум. Открыто выражать недовольство местные побаивались и выражали протест с помощью самодельных дорожных знаков, запрещающих проезд советской бронетехнике. Увы, ДТП с участием военных не были редкостью, однако их старались не предавать огласке. Исключением стала авария 1984 года, когда сотрудник Штази на легковом автомобиле столкнулся с военным грузовиком ГСВГ близ села Гросс-Фетер. Скрыть происшествие не удалось, поскольку оно затронуло сотрудника госбезопасности, место аварии было сфотографировано, и в дальнейшем снимок попал в архив. Другая, куда более страшная авария произошла четырьмя годами позднее. В 1988 году на железнодорожной станции Форст Цинна советский танк, управляемый учеником-срочником, по ошибке выехал на пути, когда по ним проходил скорый поезд «Лейпциг-Штральзунд». В результате столкновения погибло шесть человек, около тридцати получили тяжелые ранения. Лично извиняться перед ГДР за эту катастрофу вынужден был Горбачев.

Побег из группы