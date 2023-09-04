Сову со сломанным крылом спасли в российском городе и сняли на видео

Сову со сломанным крылом, залетевшую внутрь ограждения теплопункта, спасли в Якутске. Пострадавшую птицу сняли на видео, запись в своем Telegram-канале публикует RT.

Местный житель заметил сову, сидящую за оградой сооружения, и решил позвонить в единую диспетчерскую службу и в мини-зоопарк «Зоополис». Сотрудники зоопарка вытащили птицу сачком и забрали ее на лечение.

На ролике видно, как птица сидит у трубы теплопункта. На заборе висит знак, предупреждающий об электрическом напряжении. На следующих кадрах спасенная сова сидит в клетке зоопарка и смотрит на птиц, разгуливающих по вольеру.