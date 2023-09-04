Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

3 сентября группа из потомков японских жителей Курил подошла на корабле к островам, чтобы помолиться и провести церемонию почтения своих предков. Об этом сообщает Yahoo! Japan.

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Мероприятие объединило сразу четыре поколения японцев, включая тех, кто жили на Курильских островах еще в период Второй мировой войны.

«На катер 3-го числа сели 52 человека, в том числе бывшие жители острова. 91-летний Есоджи Мидзусима раньше жил на острове Тараку (ныне остров Полонского — прим. «Ленты.ру») и принял участие в этом мероприятии вместе со своей дочерью, внуком и правнуком», — передает издание.

Впервые подобные службы на кораблях стали проходить с августа 2022 года. После введения Японией санкций Россия разорвала соглашение о праве безвизового въезда для бывших жителей Курильских островов. Поэтому Япония начала организовывать туры, где потомки жителей совершают поминальные службы не на самих островах, а на кораблях вблизи них.