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Как Россия завершила эпоху Великих географических открытий

Человеческая цивилизация долгое время жила в довольно узких рамках и каждый её очаг имел представление только о ближайших к себе землях. Даже высокоразвитые государства Древнего мира, чьи успехи по многим показателями мы не достигли до сих пор, практически не покидали известного им мира.

Как Россия завершила эпоху Великих географических открытий
© ГлагоL

Все изменилось с наступлением эпохи Великих географических открытий, которую начали Португалия и Испания в XV веке, а завершила Россия 110 лет назад открытием 4 сентября 1913 года Северной Земли.Последнее крупное географическое открытие было совершено Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО), которая продолжалась с 1910 по 1915 годы. Осуществлялась на двух военных ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» и проходила с востока на запад. В ее задачу входило описание северного побережья и островов Восточной Сибири, а также сбор данных о климате, морских течениях и других научных данных.

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Известно, что идея экспедиции принадлежала А. Колчаку (он даже был командиром «Вайгача») и Ф. Матиссену. Первоначально ее возглавил генерал-лейтенант Корпуса гидрографов Иван Сергеев. А когда он в 1913 году серьезно заболел, то на этом посту его сменил заместитель, капитан второго ранга Борис Вилькицкий. Вот его имя и войдет в историю.

ГлагоL

Вилькицкий был потомственным гидрографом, его отец, генерал Андрей Вилькицкий, стал одним из основателей и первым руководителем Корпуса гидрографов. Закончил в 1904 году Морской кадетский корпус и был офицером уже в 18 лет. Участвовал в русско-японской войне в составе Тихоокеанской эскадры. Его личные качества и биография настолько интересны, что достойны отдельного рассказа – прекрасный пример как из избалованного балбеса получился блестящий офицер и ученый.Арктические берега России ГЭСЛО исследовала с совершенно практической целью – необходимо было понять, насколько возможным был Северный морской путь. Поэтому шаг за шагом выясняли, где, как, каким образом можно его проложить, какие факторы влияют на погоду и ледовую обстановку.

В 1913 году уже исследовался Таймыр и его прибрежные воды. 1 сентября ледоколы дошли до мыса Челюскин, но далее им путь преградили сплошные льды. Чтобы обойти это препятствие суда пошли на север, а затем взяли северо-западнее. Это было весьма смелое решение Вилькицкого – в эти воды еще никто не заходил.На следующий день моряки заметили низкую полоску суши. Как описывал участник экспедиции Леонид Старокадомский, она была полузанесена снегом и к ней вплотную подходили льды. Еще через день ранним утром появились уже высокие берега другого острова. И наконец 4 сентября обнаружен самый большой остров.

В тот день, как написал впоследствии сам Вилькицкий, в шесть вечера он собрал всю экспедицию и объявил ей, что ими открыта неизвестная до сих пор земля. После чего под крики «ура» был поднят русский флаг. Команда по такому случаю получила в тот день по чарке, чего никогда не делалось в арктических экспедициях, и был приготовлен торжественный ужин.

ГлагоL

Сообщение об открытии было отправлено на Большую землю, на следующий день все мировые газеты вышли с сенсационным сообщением. Экипаж непрерывно получал поздравления от всех географических обществ мира.

А вот с названием открытой земли получилось очень сложно. Еще до возвращения экспедиции одна владивостоксая газета напечатала, что экспедиция назвала новую землю «Тайвай» — по сложению названий ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». Но эту версию опроверг сам Вилькицкий, который написал в редакцию, что, хотя у первооткрывателей есть право давать название, они им не воспользовались и решение будет принято после доклада императору.

В результате приказом военного министра №14 от 23 января 1914 года архипелаг был назван Землей императора Николая II, один из островов – Цесаревича Алексея, а еще один в честь участника экспедиции Старокадомского. Имя Бориса Вилькицкого было увековечено в названии пролива, отделявшего архипелаг от Таймыра, и он станет единственным, кто сохранит его и по сию пору.С установлением советской власти, постановлением Президиума ВЦИК в 1926 году остров Цесаревича Алексея станет Малым Таймыром, а архипелаг Николая II переименуют в Северную Землю. Еще два острова станут Шмидта и Октябрьской революции.Любопытным во всей этой истории стала не только чехарда с названиями, уже самими участниками экспедиции было выяснено, что они были не первыми людьми, которые посетили Северную Землю. Ими был обнаружен крепкий деревянный столб, врытый в вечную мерзлоту. Такие использовали поморы для вытаскивания груженых кораблей на берег.

Вероятно, земли посещались до установления Малого ледникового периода в XVII веке – того самого, в результате которого в те времена замерзали Темза и каналы Голландии. Арктические моря покрылись сплошным льдом и люди уже не могли достичь этих земель. Ровно та же история случилась в свое время и с викингами, которые открыли Америку задолго до Колумба, но это обстоятельство так и осталось неизвестным широкой публике.

С Северной Землей связана и еще одна история, которая нам сейчас хорошо известна благодаря приключенческой литературе. Ее наличие предполагал исследователь Арктики Владимир Русанов и им была организована экспедиция для поисков. Причем в том же 1913 году. Но она пропала и долгое время ничего о судьбе участников не было известно. В 1934 году на пути к архипелагу были обнаружены ее останки. Эта история послужила основой для появления романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Ну а сама экспедиция ГЭСЛО во главе с Борисом Вилькицким завершилась 16 сентября 1915 года. В тот день в порту Архангельска собрался весь город, а на рейде празднично украшенными стояли все корабли бывшие в порту. Они приветствовали ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» орудийными залпами и криками «ура!». Так встречали тех, кто совершил последнее географическое открытие в истории Земли.