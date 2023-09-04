Как Россия завершила эпоху Великих географических открытий

Человеческая цивилизация долгое время жила в довольно узких рамках и каждый её очаг имел представление только о ближайших к себе землях. Даже высокоразвитые государства Древнего мира, чьи успехи по многим показателями мы не достигли до сих пор, практически не покидали известного им мира.

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Все изменилось с наступлением эпохи Великих географических открытий, которую начали Португалия и Испания в XV веке, а завершила Россия 110 лет назад открытием 4 сентября 1913 года Северной Земли.Последнее крупное географическое открытие было совершено Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО), которая продолжалась с 1910 по 1915 годы. Осуществлялась на двух военных ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» и проходила с востока на запад. В ее задачу входило описание северного побережья и островов Восточной Сибири, а также сбор данных о климате, морских течениях и других научных данных.

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Известно, что идея экспедиции принадлежала А. Колчаку (он даже был командиром «Вайгача») и Ф. Матиссену. Первоначально ее возглавил генерал-лейтенант Корпуса гидрографов Иван Сергеев. А когда он в 1913 году серьезно заболел, то на этом посту его сменил заместитель, капитан второго ранга Борис Вилькицкий. Вот его имя и войдет в историю.

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Вилькицкий был потомственным гидрографом, его отец, генерал Андрей Вилькицкий, стал одним из основателей и первым руководителем Корпуса гидрографов. Закончил в 1904 году Морской кадетский корпус и был офицером уже в 18 лет. Участвовал в русско-японской войне в составе Тихоокеанской эскадры. Его личные качества и биография настолько интересны, что достойны отдельного рассказа – прекрасный пример как из избалованного балбеса получился блестящий офицер и ученый.Арктические берега России ГЭСЛО исследовала с совершенно практической целью – необходимо было понять, насколько возможным был Северный морской путь. Поэтому шаг за шагом выясняли, где, как, каким образом можно его проложить, какие факторы влияют на погоду и ледовую обстановку.

В 1913 году уже исследовался Таймыр и его прибрежные воды. 1 сентября ледоколы дошли до мыса Челюскин, но далее им путь преградили сплошные льды. Чтобы обойти это препятствие суда пошли на север, а затем взяли северо-западнее. Это было весьма смелое решение Вилькицкого – в эти воды еще никто не заходил.На следующий день моряки заметили низкую полоску суши. Как описывал участник экспедиции Леонид Старокадомский, она была полузанесена снегом и к ней вплотную подходили льды. Еще через день ранним утром появились уже высокие берега другого острова. И наконец 4 сентября обнаружен самый большой остров.

В тот день, как написал впоследствии сам Вилькицкий, в шесть вечера он собрал всю экспедицию и объявил ей, что ими открыта неизвестная до сих пор земля. После чего под крики «ура» был поднят русский флаг. Команда по такому случаю получила в тот день по чарке, чего никогда не делалось в арктических экспедициях, и был приготовлен торжественный ужин.

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Сообщение об открытии было отправлено на Большую землю, на следующий день все мировые газеты вышли с сенсационным сообщением. Экипаж непрерывно получал поздравления от всех географических обществ мира.

А вот с названием открытой земли получилось очень сложно. Еще до возвращения экспедиции одна владивостоксая газета напечатала, что экспедиция назвала новую землю «Тайвай» — по сложению названий ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». Но эту версию опроверг сам Вилькицкий, который написал в редакцию, что, хотя у первооткрывателей есть право давать название, они им не воспользовались и решение будет принято после доклада императору.

В результате приказом военного министра №14 от 23 января 1914 года архипелаг был назван Землей императора Николая II, один из островов – Цесаревича Алексея, а еще один в честь участника экспедиции Старокадомского. Имя Бориса Вилькицкого было увековечено в названии пролива, отделявшего архипелаг от Таймыра, и он станет единственным, кто сохранит его и по сию пору.С установлением советской власти, постановлением Президиума ВЦИК в 1926 году остров Цесаревича Алексея станет Малым Таймыром, а архипелаг Николая II переименуют в Северную Землю. Еще два острова станут Шмидта и Октябрьской революции.Любопытным во всей этой истории стала не только чехарда с названиями, уже самими участниками экспедиции было выяснено, что они были не первыми людьми, которые посетили Северную Землю. Ими был обнаружен крепкий деревянный столб, врытый в вечную мерзлоту. Такие использовали поморы для вытаскивания груженых кораблей на берег.

Вероятно, земли посещались до установления Малого ледникового периода в XVII веке – того самого, в результате которого в те времена замерзали Темза и каналы Голландии. Арктические моря покрылись сплошным льдом и люди уже не могли достичь этих земель. Ровно та же история случилась в свое время и с викингами, которые открыли Америку задолго до Колумба, но это обстоятельство так и осталось неизвестным широкой публике.

С Северной Землей связана и еще одна история, которая нам сейчас хорошо известна благодаря приключенческой литературе. Ее наличие предполагал исследователь Арктики Владимир Русанов и им была организована экспедиция для поисков. Причем в том же 1913 году. Но она пропала и долгое время ничего о судьбе участников не было известно. В 1934 году на пути к архипелагу были обнаружены ее останки. Эта история послужила основой для появления романа Вениамина Каверина «Два капитана».