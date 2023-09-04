Парад корги в память о Елизавете II провели в Лондоне

В Лондоне неподалеку от Букингемского дворца прошел парад корги. Участники мероприятия почтили память королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти.

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Своих питомцев вывели около 20 человек. При этом они одели собак в королевские наряды.

«Мы пришли, чтобы почтить память Ее Величества. Я считаю, лучше всего это сделать с помощью корги – породы собак, которую она любила», – сказала один из организаторов парада Агата Кререр-Гилберт.

По ее словам, это мероприятие активисты намерены проводить каждый год, сообщает агентство Reuters.

Собаки были постоянными спутниками Елизаветы II. Первую корги Сьюзен ей на 18-летие подарил отец Георг VI. С тех пор в резиденции королевы всегда жили эти животные. Журналисты подсчитали, что за свое правление она имела более 30 собак данной породы.

Ранее сообщалось, что в Британии установят памятник королевы Елизаветы II. Композицию, которая изображает монаршую особу в окружении ее любимых собак, установят рядом с библиотекой в городе английском Океме.