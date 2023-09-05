Нартиада: короткий путеводитель по главным героям осетинского эпоса

В Северной Осетии 2023-й объявили годом «Нартиады» и выпустили трехтомную энциклопедию, где собрали результаты многолетних исследований народного эпоса.

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Но в республике и без особых поводов помнят и любят его героев: знают сказания об их подвигах, называют их именами детей, а портретами украшают не только страницы книг, но и коробки с осетинскими пирогами, и бутылки лимонада.

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Разбираемся в самых популярных героях с Мадиной Дарчиевой, кандидатом филологических наук, научным сотрудником отдела фольклора и литературы СОИГСИ ВНЦ РАН, автором ряда статей и редактором первого тома «Энциклопедии осетинской Нартиады»

Нарты

По своему культурно-историческому значению нартовские сказания не уступают таким шедеврам, как «Илиада» или «Песнь о Нибелунгах». Но кто такие нарты? Один из основоположников науки по изучению нартского эпоса, иранист и этимолог XX столетия Василий Абаев считал, что термин «нарты» означает «дети солнца» («нара» — от монгольского «солнце», «та» — показатель множественного числа в осетинском языке). Ученый десятилетиями исследовал осетинский эпос и эпосы других народов мира, мифологию и выяснил: «Нартиада» отражает события от скифской эпохи (VIII-VII вв. до н.э.) до исхода войн с татаро-монголами (XIII-XIV вв. н.э.).

Абаев отмечал ценность сказаний не только для фольклора, но и как исторического источника. В мифологической и сказочной оболочке «Нартиады» быт, нравы, обычаи и обряды, жизненная сила героев передаются максимально близко к образу жизни носителей эпоса.

Ацамаз

«Это Кавказ»

Ацамаз — светозарный герой, гений музыкального искусства, скромен и любит уединение, природу. Благодаря игре на волшебной свирели этого позитивного, созидательного персонажа упорядочивается хаос, создается гармония: зеленеет трава, растут деревья, распускаются цветы, вокруг героя собираются звери и птицы.

При этом Ацамаз не только тонкая творческая натура, но и мужественный воин. Так, ради невесты он проходит через непреодолимые препятствия, а для спасения отца от смерти отправляется в военный поход (балц) и, одолев врагов, добывает спасительную печень (в некоторых текстах молоко) чудесного оленя.

Батраз

«Это Кавказ»

Имя этого персонажа произошло от монгольского Батыр Ас — герой-богатырь. Образ считается воплощением скифского бога войны Ареса. Батраз также все время сражается и кого-то спасает. Например, герой уничтожает злых великанов уаигов, пленивших нартов. В другой истории Батраз спасает от гибели нарта Урузмага, низвергшись с небес громом и молнией на дом его врагов.

Батраз может принимать разные обличия, например муравья. Для персонажа характерна сдержанность — возможно, это одно из свойств в прямом смысле стального характера: героя раскалили в кузнице Курдалагона и бросили в море. Оно высохло до дна, а тело стало стальным, булатным, поэтому Батраз просит зарядить собой пушку или низвергается с облака и запросто прошибает каменные стены, как в сюжете про завоевание крепости Хыз.

Сдержанность Батраз проявлял в испытаниях. Например, не накидывался на яства при долгом пышном пире. Нарты устраивали Батразу и другое испытание: вернувшись с похода он видит под головой его спящей жены руку пастуха. Нарты надеялись, что в ярости Батраз не разберется в ситуации и тут же расправится с любимой. Герой же просто убрал руку и лег спать. Тогда нарты поняли, что Батраз — эталон сдержанности.

Шатана

«Это Кавказ»

Шатана — главная женщина у нартов, может найти выход из любой ситуации, концентрат мудрости всего народа. О героине говорят: «Хитрость неба и изворотливость земли». При этом Шатана наравне с мужчинами участвует в походах, а если остается дома, защищает жителей села от врагов. Где-то хитростью, а где-то — коварством.

У Шатаны есть зеркала арвайданта, в которых отражается прошлое, настоящее и будущее. Так, в одном из сказаний героиня увидела в них, что в походе нарты терпят поражение, и срочно выслала им подмогу. Шатана может разговаривать со зверями и птицами и часто отправляет вести с ласточкой.

Согласно эпосу, именно Шатана придумала пиво — традиционный ритуальный напиток осетин. А еще именно благодаря Шатане старейшиной нартов стал другой герой эпоса — Урузмаг. Сказания о паре даже выделяют в отдельный цикл.

Урузмаг

«Это Кавказ»

Урузмаг вместе с братом-близнецом Хамыцем (вообще, в эпосе нартов и других народов много близнечных мотивов, вспомнить тех же Ромула и Рема) родились в подводном царстве. Повзрослев, братья отправились на поиски родственников отца — так начинаются их героические завоевания. Близнецы постоянно соперничают и выясняют, кто из них старше, с чем связано много юмористических эпизодов. Но во всех случаях получается, что Урузмаг старше Хамыца, который никак не может с этим смириться.

Сослан

«Это Кавказ»

Сослан — главный герой эпоса. Если Батраз — олицетворение меча и войны, грома и молнии, то Сослан — олицетворение солнца. У него на лопатках даже есть тату солнца и луны. Сослан также закалялся в кузнице Курдалагона, но потом был брошен не в море, а в волчье молоко. Персонажа сравнивают с греческим Ахиллесом. Того закаляли, держа за пятку, что сделало ее уязвимой. «Ахиллесова пята» Сослана — колени, так как кузнеца отвлекли, и он сделал колоду на четыре пальца меньше.

Сослан — единственный герой Нартиады, которому удается побывать в царстве мертвых и вернуться. Увиденное по пути персонажу объясняет умершая жена. Например, когда из утробы собаки доносится лай щенков, это значит, что настанет время, и младшие будут возражать старшим.

Один из главных сюжетов в цикле о Сослане — его борьба с «живым» огненным колесом Балсага. Сначала герой побеждает и отпускает противника со словами: «Вернись и отсеки руку тому, кто тебя отправил». В противостояние вмешивается персонаж Сырдон, и колесо вопреки напутствию Сослана набирается сил и возвращается к бою. В сюжете представлены верования осетин о растениях и животных: когда Сослан в погоне за колесом просит у деревьев помощи, береза и орешник откликаются, и герой благословляет их («Пусть прутья твои используются для ритуального моления и приготовления ритуальной пищи»). Ольха отказывает Сослану, и он ее проклинает («Пусть ствол твой годится только для углей»).

Сырдон

«Это Кавказ»

Некоторые исследовали считают, что Сослан и Сырдон — родные братья. Сырдон — один из самых неоднозначных персонажей эпоса, все время строит козни, причем всем подряд. Его оружие — острый и беспощадный язык. Сырдон бывает в военных походах, хотя другие герои и не хотят брать его с собой, подшучивают и не дают коня. Однажды персонаж благодаря хитрости и мудрости вызволил нартов из плена, но взамен не стал более любим и уважаем.