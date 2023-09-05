Почему зимой наши глаза не замерзают

А вы задумывались, почему наши глаза, которые по сути всегда увлажненные, не замерзают на холоде и не превращаются в льдинки? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Каждый раз, когда температура опускается ниже нуля, люди быстро надевают тяжелые пальто, шарфы и другие вещи. Тем не менее, по большей части никто не беспокоится о том, чтобы сохранить глаза в тепле. Даже сибиряки и исследователи Антарктики, которые регулярно носят теплейшую одежду, оставляют глаза открытыми. Если кто-то и надевает очки, то в основном для защиты глаз от снежных бликов или ветра, а не от холода.

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Если наши руки, пальцы ног, носы и другие части тела подвержены замерзанию и обморожению, может показаться необычным, что глазные яблоки могут пережить холод совершенно незащищенными. Но, в отличие от других частей тела, глаза постоянно наполняются сильным притоком теплой крови — даже в самых холодных ситуациях. Кроме того, наши глаза расположены довольно глубоко в голове, где кости, ткани и жир также помогают им сохранять тепло.

По сути, глазам практически невозможно замерзнуть, пока они находятся внутри теплого, функционирующего тела.

Вероятность замерзания глаза снижается еще и потому, что он наполнен многочисленными кровеносными сосудами, которые постоянно нагревают его горячей кровью нашего тела. Фактически, основным источником крови для глаза является глазная артерия, которая является ответвлением той же глубокой артерии, которая снабжает мозг. Находясь в холодной среде, организм направляет еще больше крови к мозгу (и другим жизненно важным органам), что, в свою очередь, помогает сохранять глаза еще более теплыми.

Поскольку слезы представляют собой соленую воду, они устойчивы к замерзанию; однако они могут затвердевать на сильном холоде и, возможно, «склеивать» веки. Даже в этом случае сам глаз не пострадает. По сути, глаза естественным образом замерзнут только после того, как тело умрет.