Иллюзия, которая ломает глаза: найдите кота среди голубей

Только 1% людей могут обнаружить на картинке кота. "Рамблер" покажет интересную оптическую иллюзию.

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Оптическая иллюзия — это захватывающее, изменяющее форму изображение объекта, рисунка или человека, которое бросает вызов способу восприятия вещей мозгом. Вы, должно быть, видели множество типов оптических иллюзий, таких как физические, физиологические и когнитивные иллюзии.

Исследования показывают, что оптические иллюзии также являются частью области психоанализа, которая проливает свет на то, как вы воспринимаете вещи. Нормальный мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие под каждым углом. Одну из таких иллюзий можно увидеть на изображении, где на картинке среди голубей прячется кот.

Соцсети

В этой оптической иллюзии можно увидеть множество серых и белых голубей. Однако на снимке среди них прячется кот. Попробуйте найти его. Автор иллюзии утверждает, что только 1% людей может найти животное на картинке за 7 секунд.

Если вам сложно обнаружить спрятавшегося кота, внимательно посмотрите на правую нижнюю часть изображения, вы увидите кошку, прячущуюся между серыми голубями. Эта оптическая иллюзия может показать, насколько хорошее у вас зрение.

Итак, кот прячется справа внизу среди голубей. Это изображение заставило тысячи пользователей соцсетей напрячься, пытаясь найти спрятанного на изображении кота.

Соцсети

Исследования показывают, что чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы становитесь. Оптические иллюзии всегда дают захватывающее представление о том, как работает наш мозг.