Турист угодил в полицию из-за статуи

Немецкий турист залез на статую Нептуна в центре Флоренции ради фотосессии, повредил ее и угодил в полицию. Об этом сообщила администрация итальянского города на официальном сайте.

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Инцидент произошел ночью 4 сентября. 22-летний житель Берлина гулял на площади Синьории с двумя друзьями, залез в фонтан Нептуна и забрался на статую, чтобы сфотографироваться. При спуске он сломал копыто мраморного коня у подножия монумента и оторвал от колесницы Нептуна кусок мрамора.

Сработала сигнализация, и вандал скрылся с места происшествия вместе со спутниками. Его удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения. Теперь немцу грозит уголовная статья, подчеркнули правоохранители. Ущерб, нанесенный фонтану XVI века, составил около 5000 евро.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла написал на личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что туристу придется заплатить внушительный штраф.