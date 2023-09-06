6 сентября — день в истории

Чем примечательна дата 6 сентября?

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Сегодня, 6 сентября, в разные годы и столетия в этот день произошло много важных событий. В последний раз в истории объединились Восточная и Западная Римские империи, Магеллан завершил кругосветное путешествие, Россия заключила первый договор с Китаем — Нерчинский, в Санкт-Петербурге открыли Египетский мост, в Кокушкино поженились родители будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, в нашей стране учредили почетное звание "Народный артист СССР", была подписана Женевская конвенция об авторском праве, в Казани открыли памятник Бутлерову, Ленинграду вернули историческое наименование Санкт-Петербург.

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Родились в этот день радиофизик Владимир Котельников, драматург Григорий Ягдфельд, кинорежиссер и сценарист Геннадий Шпаликов.

Ушли из жизни музыкант Том Фогерти, кинорежиссер Акира Куросава, актер Жан-Поль Бельмондо, оперный певец Лучано Паваротти.

Свадьба Ульяновых и памятник Бутлерову

6 сентября 1863 года в деревне Кокушкино Казанской губернии состоялась свадьба родителей будущего революционера Владимира Ленина. Учитель математики и физики Илья Ульянов и Мария Бланк обменялись клятвами в имении отца Марии Александра Бланка, который был врачом. Церемония бракосочетания прошла в близлежащей церкви села Черемышево.

6 сентября 1937 года в деревне Барское в Енорускинском районе ТАССР появился на свет Виталий Тимирясов. Он стал известен как основатель и первый ректор Института экономики, управления и права (Казанский инновационный университет). Виталий Тимирясов был выдающимся ученым, доктором экономики и профессором. Его научное наследие включало в себя создание и соавторство 34 монографий, 36 учебников и учебно-методических пособий. Он также активно публиковал свои исследования, представив более 300 статей как в России, так и за рубежом. Заслуги Виталия Тимирясова были отмечены многочисленными наградами и почестями. Он неоднократно становился победителем в номинации "Ректор года" во Всероссийском конкурсе "Золотая медаль "Европейское качество" и был внесен в энциклопедию "Лучшие люди России". Его вклад в образование и науку важный и общепризнанный. Виталий Тимирясов скончался в мае 2013 года в Казани. Его имя навсегда будет связано с КИУ и его достижениями.

6 сентября 1978 года в центре Казани, в сквере имени Пушкина, был установлен памятник известному российскому химику и ректору Императорского Казанского университета Александру Бутлерову. Его открытие было приурочено к празднованию 150-летия со дня рождения ученого. Бутлеров родился в Чистополе Казанской губернии и получил образование в Казани. В возрасте 16 лет поступил в Казанский университет, а в 1857 году стал профессором университета. Скульптуру создал Ю.Г. Орехов, архитекторами выступили В.А. Петербуржцев и А.В. Степанов.

6 сентября 1999 года скончался Назар Наджми — видный мастер слова, народный поэт Республики Башкортостан, обладатель Государственной премии Российской Федерации имени Максима Горького и Госпремии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, а также премии Республики Татарстан имени Гаяза Исхаки. Он был известен как автор таких песен, как "Уфа юкәләре", "Мине юллар чакыра" и, конечно, "Кышкы романс" ("Син — гомер агышларым"). Большинство его произведений были переведены на русский язык и собраны в 13 книгах, изданных в разные годы в Москве и Уфе.

6 сентября 2015 года в Казани открылся парк "Сосновая роща" рядом с ДК химиков. Этот парк был заложен в 1945 году и стал одним из крупнейших в городе. Реконструкция парка началась в 2014-м, это был второй по масштабу проект после парка Горького. Главное внимание уделялось сохранению существующих деревьев. В рамках первого этапа благоустройства, стоимость которого составила 120 млн рублей, было снесено несколько аварийных деревьев и высажена тысяча новых.

6 сентября 2021 года "Реальное время" рассказывало, как жители "Салават купере" решили проблему ночных "набегов" эвакуаторщиков, которые в условиях нехватки машино-мест забирали припаркованные автомобили. Часть платежей за услуги ЖКХ было решено направить на обустройство бесплатной автостоянки на 200 мест с возможностью расширения.

Нерчинский договор и звание "Народный артист"

6 сентября 1689 года был подписан Нерчинский договор, который представляет собой первый мирный договор между Россией и Китаем. Его историческое значение заключается в установлении государственной границы между двумя странами. Подписание Нерчинского договора положило конец русско-цинскому конфликту, который также известен как Албазинская война. Согласно Нерчинскому договору, Российская империя уступила почти все свои территории вдоль Верхнего Амура Китайской империи и выселила русских поселенцев с этих земель. Граница между государствами была проведена вдоль рек Горбицы и Черной. Территория к северу от Амура была признана нейтральной. Подписание Нерчинского договора произошло в результате переговоров между русским посольством, возглавляемым Федором Головиным, и представителями китайского государства, представляемыми Сонготу.

6 сентября 1936 года ВЦИК установил звание "Народный артист СССР" для лиц с выдающимися творческими способностями, внесшими большой вклад в развитие советского театра, музыки и кино. Это более престижное звание, чем "Заслуженный артист", его присуждали в области музыки и других сценических искусств. Это было первое высшее почетное звание в стране. Первыми, кто получил звание народного артиста СССР, стали Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов — основатели и ведущие актеры Московского художественного театра, а также певица Антонина Нежданова из Большого театра.

Первое кругосветное плавание Магеллана и Конвенция об авторском праве

6 сентября 1522 года завершилось первое кругосветное плавание, начатое под командованием Фернана Магеллана 20 сентября 1519 года. Основной целью путешествия было достичь Азии, следуя на запад. В результате тяжелых испытаний и стычек с местным населением только одно судно с 18 членами экипажа вернулось в Испанию, при этом сам Магеллан погиб. Экспедиция была коммерчески успешной, она принесла организаторам значительную прибыль.