Какие праздники отмечают в России и мире 6 сентября

В России и во всем мире 6 сентября отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

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Наиболее примечательные из них — День рыжих, День борьбы с прокрастинацией и День полетов над землей.

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День рыжих

Мировая история наглядно показала нам, как людей с необычным цветом волос обвиняли в пособничестве дьяволу, колдовстве, подвергали гонениям и физической расправе. Только к эпохе Возрождения отношение к людям с огненными волосами начало меняться в лучшую сторону. А в современном мире рыжеволосые вызывают только искреннее восхищение.

В этот день принято наслаждаться общением друг с другом, приятно проводить время, гулять и чувствовать себя частью большой и дружной семьи рыжеволосых. Праздник несет и назидательные цели. В этот день стоит еще раз рассказать людям, особенно молодому поколению, о важности уважительного отношения ко всем людям, независимо от цвета волос или кожи, формы головы или глаз; напомнить о последствиях навешивания ярлыков.

День борьбы с прокрастинацией

Прокрастинация — это навязчивая тенденция откладывать выполнение задач на более поздний срок, даже если это чревато негативными последствиями. Она может возникнуть по причине страха потерпеть неудачу или из-за отсутствия мотивации, недостатка веры в свои способности, из-за отсутствия четких целей и планов действий или просто нежелания заниматься трудным или неприятным делом.

День борьбы с прокрастинацией — это день, который напоминает о важности начать действовать сейчас, а не откладывать на потом. Это день, когда стоит задуматься о своих привычках и принять решение изменить их в лучшую сторону.

День полетов над землей