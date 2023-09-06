Каким городам США предсказал исчезновение Эдгар Кейси

Эдгар Кейси, известный как «спящий пророк», оставил множество предсказаний, которые преимущественно касались США, в связи с тем, что он сам был американцем.

© Русская семерка

Согласно его словам, будущая карта Америки будет неузнаваемой, поскольку многие города исчезнут с лица Земли.

Видео дня

Это произойдет из-за причин, которые люди не смогут устранить, поскольку на это у них просто не будет времени.

Пророчества для Родины

Эдгар Кейси, совершал свои предсказания в состоянии транса и сделал ряд верных прогнозов, таких как Первая и Вторая мировые войны, победа СССР, падение коммунизма, образование государства Израиль, независимость Индии и изобретение лазера. Учитывая, что Кейси родился, вырос и умер в Соединенных Штатах, неудивительно, что многие его предсказания были связаны именно с этой страной. В книге "Великие тайны великих людей" Игорь Прокопенко упоминает, что Кейси предсказал крах фондовой биржи в 1929 году и последующий экономический подъем через 4 года. Он также предсказал убийство Джона Кеннеди.

Вообще, что касается американского правительства, то здесь Эдгар Кейси особенно отличился. Так, Валентин Катасонов в издании «Глобальный мир финансов. От кризиса к хаосу» упоминает предсказание Кейси о том, что последним президентом Соединенных Штатов станет тот, кому выпадет No 44. Долгое время считалось, что Кейси имел в виду Барака Обаму. По крайней мере, именно Обама официально является 44-м главой Америки. Но некоторые думают, что провидец все-таки говорил о Дональде Трампе. Дело в том, что в американской истории зафиксирован факт, когда одно лицо числилось как 22-м, так и 24-м президентом США. Этим лицом был Гровер Кливленд. Таким образом, если исходить из общего количества президентов страны, Трамп действительно 44-й.

Исчезнувшие территории США

Между тем, по словам Эдгара Кейси, Соединенные Штаты не только лишатся президента: изменятся до неузнаваемости и облик страны. На основании прогнозов Кейси специалисты составили карту США XXI века, на которой не оказалось нескольких крупных городов. Не было на этой карте и Нового Орлеана. В 2005 году предсказание «спящего пророка» сбылось. Тогда на Нью-Орлеан обрушился самый страшный за всю историю Америки ураган «Катрина». Погибло около 2 тысяч человек, а почти 80% территории крупного портового города оказалось под водой. Все случилось, как и говорил Кейси: «Катастрофа может произойти очень быстро. Человечеству, вероятно, не будет дано ни единого дня для того, чтобы спастись».

Правда, эти слова Кейси относятся ко многим катастрофам, которые он предсказывал миру. Ведь, кроме Нового Орлеана, по мнению провидца, в будущем должны быть основательно разрушены Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а Нью-Йорк так и вовсе стерт с лица земли. Некоторые исследователи, уверены в том, что Кейси ошибся, так как перечисленные города стоят до сих пор, другие же считают, что все еще впереди. Эдгар Кейси предсказал также исчезновение южных частей Каролины, Джорджии и Калифорнии.

Касается всего мира

Согласно прогнозам Эдгара Кейси, все перечисленные города и территории Соединенных Штатов канут в Лету вследствие природных катаклизмов. Кейси связывал данные катастрофы со сдвигом земной оси и сменой полюсов. Понятно, что столь глобальные изменения должны коснуться не только США, но и других стран мира. По словам «спящего пророка», в будущем районы с холодным или субтропическим климатом станут тропическими: «Там будут расти папоротники». В северных районах Гренландии появятся открытые воды. Возникнут новые земли в Карибском море. Большая часть Японии скроется под водой, а Европа «преобразится».