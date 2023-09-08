День 8 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Кадр из фильма "Война и мир"

День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812)

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День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года, произошло 7 сентября 1812 года. Главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов, решив преградить Наполеону путь на Москву, дал генеральное сражение французам у села Бородино, расположенного в 124 километрах от Москвы. Русская армия насчитывала в своем составе около 150 тысяч человек и более 600 орудий. Армия Наполеона — свыше 130 тысяч солдат и около 600 орудий.

В ходе ожесточенных боев, длившихся целый день, французской армии удалось оттеснить русские войска всего на один километр, а прорвать оборону или обойти фланги Наполеон не смог. Позже он вспоминал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой».

Михаил Кутузов был намерен продолжить сражение на другой день, однако, узнав о потерях, приказал войскам отступить к Можайску.

В Бородинском сражении русская армия потеряла убитыми от 40 до 50 тысяч человек, французская — от 30 до 60 тысяч.

Бородинская битва не привела к немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменила ее ход. Всего через 1,5 месяца русская армия начала изгнание вражеских сил из России.

День финансиста

Установлен указом Пре­зидента РФ от 19 августа 2011 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1802 году император Александр I подписал манифест «Об учреждении министерств». Были созданы восемь министерств, среди них министерство финансов. До 2011 года праздник отмечался неофициально.

Международный день грамотности

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Гене­ральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день в 1965 году в Тегеране открылась Всемирная конференция министров образо­вания по вопросам ликвидации неграмотности.

По данным ЮНЕСКО, в мире проживают более 750 миллионов неграмотных взрослых, примерно две трети из них составляют женщины.

Традиционно в этот день присуждаются международные премии за распространение грамотности.

Международный день солидарности журналистов

Был учрежден в 1958 году в Бухаресте решением IV конгресса Международной организации журналистов. Дата была выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами в Берлине 8 сентября 1943 года.

День солидарности городов Всемирного наследия

Праздник отмечается с 1995 года в день создания Организации городов Всемирного наследия.

Международная негосударственная организация была создана в 1993 году для содействия выполнению Конвенции по защите Всемирного культурного и природного наследия и Хартии о сохранении исторических городов и регионов, а также для сотрудничества и обмена информацией между городами-членами.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили город Сталино (ныне Донецк)

В начале Великой Отечественной войны город был одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза. Он обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. В городе были расположены свыше 200 предприятий союзного и республиканского подчинения.

Сталино было захвачено немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года. Власти нацистской Германии придавали удержанию Донбасса в своих руках исключительно большое значение, поскольку этот индустриальный район играл важную роль в военной экономике Третьего рейха.

Оккупация города длилась почти два года. Утром 8 сентября 1943 года подразделения 50-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта при поддержке 301-й и 230-й стрелковых дивизий 5-й Ударной армии Южного фронта полностью освободили город Сталино.