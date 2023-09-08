День 8 сентября в истории
Чем примечательна эта дата.
День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812)
День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.
Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года, произошло 7 сентября 1812 года. Главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов, решив преградить Наполеону путь на Москву, дал генеральное сражение французам у села Бородино, расположенного в 124 километрах от Москвы. Русская армия насчитывала в своем составе около 150 тысяч человек и более 600 орудий. Армия Наполеона — свыше 130 тысяч солдат и около 600 орудий.
В ходе ожесточенных боев, длившихся целый день, французской армии удалось оттеснить русские войска всего на один километр, а прорвать оборону или обойти фланги Наполеон не смог. Позже он вспоминал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой».
Михаил Кутузов был намерен продолжить сражение на другой день, однако, узнав о потерях, приказал войскам отступить к Можайску.
В Бородинском сражении русская армия потеряла убитыми от 40 до 50 тысяч человек, французская — от 30 до 60 тысяч.
Бородинская битва не привела к немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменила ее ход. Всего через 1,5 месяца русская армия начала изгнание вражеских сил из России.
День финансиста
Установлен указом Президента РФ от 19 августа 2011 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1802 году император Александр I подписал манифест «Об учреждении министерств». Были созданы восемь министерств, среди них министерство финансов. До 2011 года праздник отмечался неофициально.
Международный день грамотности
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день в 1965 году в Тегеране открылась Всемирная конференция министров образования по вопросам ликвидации неграмотности.
По данным ЮНЕСКО, в мире проживают более 750 миллионов неграмотных взрослых, примерно две трети из них составляют женщины.
Традиционно в этот день присуждаются международные премии за распространение грамотности.
Международный день солидарности журналистов
Был учрежден в 1958 году в Бухаресте решением IV конгресса Международной организации журналистов. Дата была выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами в Берлине 8 сентября 1943 года.
День солидарности городов Всемирного наследия
Праздник отмечается с 1995 года в день создания Организации городов Всемирного наследия.
Международная негосударственная организация была создана в 1993 году для содействия выполнению Конвенции по защите Всемирного культурного и природного наследия и Хартии о сохранении исторических городов и регионов, а также для сотрудничества и обмена информацией между городами-членами.
80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили город Сталино (ныне Донецк)
В начале Великой Отечественной войны город был одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза. Он обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. В городе были расположены свыше 200 предприятий союзного и республиканского подчинения.
Сталино было захвачено немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года. Власти нацистской Германии придавали удержанию Донбасса в своих руках исключительно большое значение, поскольку этот индустриальный район играл важную роль в военной экономике Третьего рейха.
Оккупация города длилась почти два года. Утром 8 сентября 1943 года подразделения 50-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта при поддержке 301-й и 230-й стрелковых дивизий 5-й Ударной армии Южного фронта полностью освободили город Сталино.
Указом главы ДНР 8 сентября отмечается День освобождения Донбасса.