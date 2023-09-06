Фразы, которые вы никогда не услышите от королевских особ

Когда речь идет о королевской семье, существуют некоторые слова, которые они никогда не произносят.

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В отличие от их обычных подданных, Виндзоры избегают определенной лексики.

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Интересно, что эти запретные фразы могут показаться довольно странными.

«Простите»

Первая запретная фраза – «простите». Несмотря на то, что это слово может казаться более вежливым, чем другие альтернативы, такие как «извините», королевские особы никогда не произносят «простите». Они предпочитают использовать «извините», то есть «sorry». Но даже более простое «sorry, what?» звучит лучше, чем «pardon».

«Шикарно»

Вторая запретная фраза – «шикарно». Королевская семья никогда не называет кого-либо или что-либо «шикарным». Вместо этого они используют слово «smart», которое означает не только «умный», но и «стильный» или «элегантный».

«Десерт»

Вместо слова «dessert», королевская семья и многие британцы предпочитают использовать слово «pudding». Конечно, это чисто британская традиция, которая может показаться странной. Так что не ожидайте, что вам предложат десерт на ужине у королевской семьи, а сладкое будет называться «пудингом».

«Зал»

Во дворцах и замках королевской семьи гостиные никогда не называются «lounge» или «living room». Вместо этого они называются «drawing room» или «sitting room». Также в этих помещениях нет больших диванов, только аккуратные софы или кресла. В редких случаях может быть трон.

«Туалет»

Еще запретная фраза – «туалет». Вместо слова «toilet», королевская семья предпочитает использовать слово «loo». Считается, что «toilet» звучит слишком по-французски, поэтому предпочтение отдается более нейтральному варианту – «loo».

«Духи»

Это может показаться странным, но в королевской семье запретная фраза – «духи». Вместо слова «perfume», они используют слово «scent». Говорить о парфюме и называть его «scent» считается более уместным в королевском окружении.

«Полдник»

Один из способов, чтобы продемонстрировать свое отличие от королевской семьи, – это называть свой ужин «полдником» или обозначить его как «tea». Обычно рабочий класс ужинает с 17 до 19 часов, и они иногда называют это «tea», но члены королевской семьи никогда не поймут, о чем идет речь, если использовать такое неточное выражение. Чтобы пригласить аристократа на ужин, лучше использовать термины обед или ужин и указать точное время.