Турист заплатит €5 тыс. за неудавшееся фото со статуей

Во Флоренции турист забрался на фонтанную скульптуру и повредил ее. Об этом сообщается на сайте итальянского муниципалитета.

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22-летний гражданин Германии заплатит штраф за повреждение статуи Нептуна на площади Синьории. Инцидент, признанный актом вандализма, произошел 3 сентября.

Как установили полицейские, в темное время суток путешественник, приехавший в Италию из Берлина, гулял по городу со своими друзьями, когда решил сделать памятные фото. Молодой человек забрался на статую, сделал снимки, но дважды наступил на одну из лошадей, запряженных в колесницу.

В 2018 году, по данным источника, фонтан перенес реставрацию, но в результате недавнего происшествия с него отслоилась часть лепнины, а от верхней части колесницы откололся небольшой треугольный фрагмент. Ущерб, который своим весом причинил скульптуре турист, оценили в €5 тыс.