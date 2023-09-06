Турист заплатит €5 тыс. за неудавшееся фото со статуей

Турист из Германии повредил скульптуру фонтана во Флоренции, делая фото на память
Во Флоренции турист забрался на фонтанную скульптуру и повредил ее. Об этом сообщается на сайте итальянского муниципалитета.
22-летний гражданин Германии заплатит штраф за повреждение статуи Нептуна на площади Синьории. Инцидент, признанный актом вандализма, произошел 3 сентября.
Как установили полицейские, в темное время суток путешественник, приехавший в Италию из Берлина, гулял по городу со своими друзьями, когда решил сделать памятные фото. Молодой человек забрался на статую, сделал снимки, но дважды наступил на одну из лошадей, запряженных в колесницу.
В 2018 году, по данным источника, фонтан перенес реставрацию, но в результате недавнего происшествия с него отслоилась часть лепнины, а от верхней части колесницы откололся небольшой треугольный фрагмент. Ущерб, который своим весом причинил скульптуре турист, оценили в €5 тыс.
После того как мужчина спустился на землю, сделав фото, сработала сигнализация, но поймать его удалось только после изучения видео с камер видеонаблюдения. Личность вандала установили и обязали его оплатить издержки, кроме того, в его отношении собираются возбудить уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.