Фотографию, на которой итальянская кинозвезда Софи Лорен смотрит на декольте Джейн Мэнсфилд, часто называют иллюстрацией женской зависти.

Но на самом деле все было иначе.

Эта знаменитая фотография была сделана в ресторане Romanoff в Лос-Анджелесе. Киностудия Paramount Pictures устроила официальный прием в честь приезда Софи Лорен в США.

12 апреля 1957 года там собрались почти все голливудские звезды 1950-х, включая Джейн Мэнсфилд. В то время Джейн считалась одной из главных секс-символов Голливуда, ее даже называли возможной преемницей Мерилин Монро.

На удивление, Джейн опоздала к началу ужина, поэтому, когда она появилась в зале, то устремилась за стол к Софи Лорен, так как знала, что все внимание прессы будет приковано именно к этому месту.

Когда Мэнсфилд подошла к столу, взгляд Софи был прикован к ее декольте. Но дело тут не в зависти. Ведь и Софи Лорен и сама отличалась пышными формами. Просто актриса опасалась скандала, так как ей казалось, что бюст Джейн вот-вот выскочит из платья.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.