День 7 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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Международный день чистого воздуха для голубого неба

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Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2019 года.

Загрязнение воздуха — самый серьезный экологический риск для здоровья человека и одна из основных предотвратимых причин смерти и заболеваний в мире. По данным ученых, загрязнение воздуха в помещениях и вне их стало причиной порядка 6,5 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире.

Международный день полицейского сотрудничества

Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 16 декабря 2022 года.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Идея его учреждения принадлежит Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Всемирный день уничтожения военной игрушки проводится с 1988 года.

В этот день принято менять военные игрушки на конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и др., а также на сладости.

95 лет назад (1928) был учрежден орден Трудового Красного Знамени

Новым орденом награждались граждане, организации, республики, города не только СССР, но и иностранных государств за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Первыми кавалерами ордена Трудового Красного Знамени СССР стали механики Военно-воздушных сил В. Федотов, А. Шелагин и М. Квятковский за активное участие в спасательной экспедиции по розыску дирижабля «Италия», потерпевшего аварию в районе Северного полюса, а также коллектив ленинградского Путиловского завода. В последний раз орден вручали в декабре 1991 года. Награду получил заведующий кафедрой российской Академии культуры РСФСР И. Шароев.

105 лет назад (1918) было образовано Российское телеграфное агентство (РОСТА)

Агентство было создано постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров путем слияния Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов.

РОСТА было крупной издательской организацией. Агентство выпускало печатные стенгазеты, плакаты, еженедельники, собственную газету «Агит-РОСТА», а также несколько общественно-политических, экономических, литературных и иллюстрированных журналов.

В годы Гражданской войны выходила серия плакатов на злободневные темы — «Окна РОСТА». Над ними работали молодые талантливые художники, поэты, журналисты, среди которых были Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Иван Малютин.

После образования СССР агентство было реорганизовано. 10 июля 1925 года было создано Телеграфное агентство СССР (ТАСС).

100 лет назад (1923) была образована Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

Организация была создана на 2-м Международном полицейском конгрессе, который проходил в Вене 3-7 сентября 1923 года. Она получила название Международная комиссия уголовной полиции.

В годы Второй мировой войны комиссия практически прекратила свою работу. В 1946 году по инициативе бельгийского правительства организация была воссоздана. Спустя 10 лет был принят ее устав и утверждено современное название.

В настоящее время членами Интерпола являются более 190 стран мира. Советский Союз стал членом этой организации в 1990 году. После распада СССР Национальное центральное бюро Интерпола в России стало правопреемником союзного Бюро.

Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе (Франция).

210 лет назад (1813) в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» (Uncle Sam)

Это выражение, символизирующее государственную машину США, появилось на страницах еженедельника, издававшегося в городе Троя (штат Нью-Йорк), хотя уже к тому времени оно прижилось в речи простых американцев.

Считается, что выражение появилось благодаря поставщику мяса для американской армии Сэмюэлю Уилсону. На бочках с мясом он писал US (United States), а сторож-ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика, и читал ее как Uncle Sam Wilson, то есть «Дядя Сэм Уилсон».