The Rolling Stones представили первый за 18 лет альбом

Пластинка станет 24-й по счёту в карьере группы и первой за последние 18 лет.

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The Rolling Stones анонсировал выход нового альбома 6 сентября в рамках шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Музыкальная группа также выпустит сингл Angry. Участники The Rolling Stones отметили, что записывали новый альбом в течение многих лет.

В 2016 году группа сделала перерыв в работе над материалом, чтобы выпустить альбом с каверами Blue & Lonesome.

Музыканты отметили, что скучают по барабанщику Чарли Уоттсу, он скончался в 2021 году.

Его игру можно будет услышать в двух треках нового альбома. В остальных песнях участвовал ударник Стив Джордан.